Vacaciones 2021: versión de toque de queda dispara demanda de quintas para enero

La escalada de casos positivos de Covid-19, los rumores de nuevas restricciones y la posibilidad de un toque de queda reavivaron la demanda de casas quintas y en country para la segunda quincena de enero y febrero. Hoy la oferta de unidades con espacios al aire libre y pileta es casi inexistente por eso las pocas unidades disponibles tienen precios por las nubes.

Lo más buscado es el corredor norte por su cercanía a la Ciudad de Buenos Aires y por su variada oferta tanto gastronómica como de áreas de servicios. “Para tener una referencia hoy el alquiler por mes de una propiedad es entre el 1 y el 1,5% del valor total del inmueble”, resumió describe Daniel Salaya Romera, dueño de la inmobiliaria homónima con gran presencia en zona norte.

Así por ejemplo una vivienda en San Isidro que tiene una valuación de u$s 500.000, se alquila de forma temporal por un precio de u$s 7500 por mes, que dependiendo la zona y sus comodidades, puede llegar a u$s 10.000.

“Durante el mes de diciembre hubo un boom de consultas, lo mismo ocurrió esta primera semana del año que los teléfonos no pararon de sonar. Las noticias de posibles nuevos controles generó en muchos la necesidad de firmar un contrato temporario y para asegurarse pasar los meses de calor rodeado de verde y con una piscina pero cerca de la Capital Federal”, explicó Salaya Romera.

Lo cierto es que, mientras el Gobierno estudia cerrar el aeropuerto de Ezeiza para vuelos internacionales, muchos quieren asegurarse su descanso y la opción de pasar unos días al aire libre y en contacto de la naturaleza cobra más valor. “Hoy se están haciendo contratos con cláusula Covid. No sabemos cómo van a ser las condiciones en las próximas semanas por lo que muchos propietarios aseguran que de no poder concretarse la ocupación de la vivienda por cuestiones sanitarias, se devolverá el dinero al inquilino”, agregó Salaya Romera.

Lo más buscado, según los brokers, son las residencias amplias con pileta en barrios cerrados de zona norte “Hay muy poca oferta lo que hace que lo poco disponible tenga precios realmente altos”, describió Mercedes Ginevra fundadora y CEO de Ginevra International Realty, que manejan la zona de Puerto Madero y Olivos.

“Muchos de los inquilinos se inclinaron por contratos de 2 ó 3 meses. Muy pocos eligieron por quincena y en esos casos son los que abonan más, porque la oferta es menor para este tipo de demanda”, agregó la especialista. “El 50% de los contratos que realizamos para este verano fueron por seis meses”, agregó la especialista.

Pero si bien la búsqueda de espacios verdes es el factor común de los inquilinos que quieren escaparse de la ciudad en los meses de calor, no todos se inclinan por casas. Los departamentos con amenities también son muy buscados, sobre todo para los más jóvenes o quienes no tienen hijos. “En Puerto Madero los departamentos con amenities se están moviendo muy bien y en Nordelta por ejemplo se han alquilado hasta los departamentos de los edificios, los clásicos Dormies que tienen parrilla, solárium y piscina”, sostuvo Ginevra.

En el caso de las unidades más chicas, con ambientes pequeños y amueblados los precios, en Nordelta, tienen un piso de u$s 1000, aunque ahora esos valores son superiores ante la falta de inmuebles disponibles y la demanda que se disparó en la primera semana del año. “Nosotros observamos una suba de los precios en los últimos dos meses que se acrecentó aún más estos últimos días”, agregó Ginevra.

Sin dudas el 2020 fue un año atípico y los alquileres temporarios de este tipo de unidades fueron uno de los grandes ganadores. “Los alquileres empezaron a moverse en julio, en agosto históricamente se cierran muy poquitos contratos y este 2020 batieron todos los récords”, sostuvo Mariana Lamborizio de Lambo propiedades, especializada en alquiler de quintas y casas en countries. Y ante el boom de la demanda los precios comenzaron a subir muy por encima de lo habitual, algo que hoy también está ocurriendo según la especialista. “Hay propietarios que realmente al ver tanta solicitudes empezaron a elevar muy por encima de los promedios los valores y como inmobiliaria nosotros sentimos responsabilidad de poner límites a esta alza de precios para no aprovecharse de esta situación y además porque los inquilinos no están dispuestos a pagar tales cifras”, concluyó.