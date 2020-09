Vacaciones 2021: la Cámara de Turismo asegura que existen los protocolos para que haya temporada

"La Argentina ya tiene circulación comunitaria de Covid. El problema no es el turismo", señaló enfáticamente Aldo Elías, presidente de la Cámara Argentina de Turismo (CAT) en una conferencia por el Día Mundial del Turismo que se conmemora hoy.

La última fecha que anunció el Gobierno para la reapertura, varias veces pospuesta, es el 12 de octubre. "Creo que está vez se cumplirá", indicó Elías.

El ejecutivo remarcó que el sector tiene todos los protocolos necesarios para que haya temporada y señaló que hay destinos saturados sanitariamente y cerrados a los turistas. "No entiendo por qué el turismo siguen siendo una actividad prohibida. Llevamos siete meses sin facturar".

"La cuarentena obligatoria no funcionó y el miedo dejó de funcionar hacer tiempo. Tenemos que salir a trabajar. No estamos pidiendo algo que otra actividad no haga", añadió el representante de la CAT.

Sin embargo, Elías destacó que para que se reabran las fronteras debe haber una comunicación única y clara desde el Gobierno Nacional. "La Argentina no puede tener 24 países dentro de su perímetro", señaló y continuó: "No se pude permitir que cada intendentes o gobernador levante su barricada. Así, no vamos a encontrar una solución y se crea un cisma entre residentes y turistas. No esperamos un turismo custodiado".

Para el presidente de la Cámara, que cree que está vez la fecha de reapertura del 12 de octubre se va a cumplir, hay que trabajar con responsabilidad. De hecho, desde mayo el sector impulsa la creación de un corredor turístico inter provincial.

"En Río Negro ya se está pensando en reabrir gradualmente con la exigencia un seguro contratado para tal efecto que contemple, por ejemplo, la cobertura de un vuelo sanitario", cuenta Elías.

Sobre el Plan de Preventa lanzado por el ministro Matías Lammens, el representante del sector aseguró que están trabajando para que la reglamentación evite el mal uso de la herramienta. "No queremos que la preventa quede en pocas manos y no llegue a quienes relamente lo necesitan", explica el número uno de la CAT, quien también asegura que están trabajando para que la devolución del 50% que hacen las tarjetas, luego de leer la letra chica sea real.

Según datos de la Cámara, el turismo es una actividad esencial para las economías regionales. Se estima en $ 165.000 millones el consumo interno que genera con impacto en todas las provincias.



"Somos una Nación que precisa dólares para producir y el Turismo genera ingreso de divisas. Con u$s 5400 millones ingresados en 2019 es el cuarto complejo exportador del país", aseguró Elías.