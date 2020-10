Vacacione 2021: qué seguro al viajero se necesita para viajar al exterior

Con la autorización del gobierno para que vuelvan los vuelos regulares se abren nuevamente, de a poco, las fronteras argentinas tanto hacia el exterior como entre las provincias. Y, si bien la vuelta del turismo tradicional aún no es un hecho, saber cuáles son las exigencias para entrar al lugar de destino y tener la cobertura necesaria son unas de las principales preocupaciones de los viajeros.

“Las consultas se multiplicaron. Nuestro producto pasó a ser esencial”, señala Diego Barón, director Regional de Marketing de Universal Assistance.

Pero, ¿qué requisitos existen para salir del país? ¿Y para entrar a cada destino? ¿Qué cobertura de viajero necesita para viajar tranquilo?

Una de las novedades más relevantes para los argentinos es que Brasil, uno de los países más visitados por los viajeros locales, ha impuesto como obligatorio para su ingreso tener un seguro de viajero. El país vecino, que si bien no tiene condiciones de entrada –test anti Covid o cuarentena en el lugar visitados, se sumó durante la pandemia a varios países de Europa (España, Francia, Italia, Países Bajos, Suiza, Bélgica) y a Uruguay en este sentido. Este requisito también lo piden Aruba y Costa Rica.

“Cada vez más países están pidiendo que al ingresar se compruebe alguna clase de cobertura. Hoy ya son más de 40. Antes era un requisito pero en muchas ocasiones no se chequeaba. Ahora si lo hacen”, explica Federico Tarling, director de Operaciones de Assit Card.

Pero, ¿qué cobertura se necesita para viajar tranquilos?

Barón asegura que se necesita una cobertura de u$s 100.000 para viajar seguros. Un seguro Universal Assistance por este monto cuesta entre u$s 15 y u$s 20 por día. En forma anual varía entre u$s 300 y u$s 350 por persona.

“Con este monto uno sabe que si se contagia en el exterior y tiene que ser internado podrá hacer frente a los gastos médicos”, indica el experto, quien señala que todos los productos de Universal Assistance tiene hoy a la venta incluyen asistencia médica por Covid. “También cubrimos compensación por cancelación y el traslado de un familiar al lugar”, agrega.

“Lo recomendado es no menos de u$s 60.000”, suma Tarling.

Ambas empresas aseguran que no modificaron los precios de sus coberturas por la pandemia aunque, por supuesto, adaptaron sus productos a la nueva realidad.

“Sumamos nuevos productos que le permiten al viajero adaptar la asistencia a sus necesidades y que, de acuerdo con lo que incluya, modifica el costo. En el caso de Covid Extra, al que nuestros clientes pueden acceder como un complemento adicional a su servicio de asistencia médica, tanto para viajes nacionales como internacionales, resguarda ante cualquier situación de cancelación o interrupción de viaje a causa del virus”, detalla Tarling de Assit Card.

En este caso, la diferencia de precio es de u$s 35 en tarjetas por día y u$s 50 dólares en tarjetas anuales.

Si bien las propuestas se cotizan en dólares como otros productos turísticos, las firmas cobran en pesos al cambio oficial.

La pandemia además está trayendo nuevas tendencias e innovaciones también en este sector. No de ellos es el Pasaporte Sanitario. “Es un sistema de portabilidad de datos médicos confiable y homologado. De ahí que sirva para todos los países y, por supuesto, incluiría información de Covid”, explica Tarling, quien asegura que ya están trabajando con autoridades.

Por otro lado, también hay cambios en la forma de venta. Ya existen hoteles que incluyen en la tarifa un seguro de viaje.