El dueño de Aceitera General Deheza (AGD), pidió que se bajen las retenciones a la soja, que hoy se ubican en el 33%, para alentar la liquidación de la cosecha. En ese sentido, el empresario y exsenador nacional por Córdoba, indicó que hoy el productor recibe $ 50 por dólar, mientras que el dólar turismo y el contado con liquidación superan holgadamente los $ 100.

"El problema, más que el dólar, es la retención del 33%. Atenuando las retenciones quizá los paralelos bajen y la brecha de achique", dijo Urquía durante una entrevista con el programa de radio Pasaron Cosas.

En ese sentido, agregó que el país tuvo una muy buena cosecha y el sector agrícola tiene en su poder bastante maíz y soja. Sin embargo, agregó que hoy es poco tentador para el productor deshacerse de algo que es "moneda constante".

El empresario destacó, además, que los agroexportadores no tienen manera de retacear dólares, ya que tienen la obligación de liquidar 15 días después de haber cargado el barco.

"Creo que en algún momento el contado con liquidación y dólar turismo van a tener que acercarse al comercial para tentar al productor a vender. Si no, el poder de compra que tiene con un dólar de $ 50 es muy limitado", opinó, al tiempo que destacó que la divisa en el mercado paralelo está sobrevaluada.

Por otra parte, se quejó de la brecha cambiaria existente y aseguró que la economía se resiente cuando la diferencia entre el tipo de cambio oficial y el paralelo supera el 100%.

Asimismo, se mostró de acuerdo con el presidente Alberto Fernández en que la divisa estadounidense no debe ser para atesorar, sino que tiene que estar al servicio de la producción. Por ello, destacó su apoyo al endurecimiento del cepo cambiario hasta que empiecen a ingresar los dólares.

Dólares al servicio de la producción

"Lo dijo el Presidente, los dólares no están para guardar, tienen que estar al servicio de la producción", señaló y agregó: "Tenemos que crecer exportando. Para que este país crezca y la gente esté mejor, es necesario que la torta crezca para poder distribuirla. Pero a veces para poder exportar, hay que importar. Y para eso se necesita que el mercado esté más flexible".

Pidió, además, agregar valor a la exportación y generar trabajos que permitan retener a la gente en el interior del país.

“No tenemos que exportar maíz, tenemos que exportar cerdos. Tenemos que tener una política clara de privilegiar el agregado de valor”, destacó.

También dijo que hay que dinamizar la economía con la obra pública y que para impulsarla el Gobierno podría recurrir a la inflación. El empresario destacó que, como el consumo está muy retraído, imprimir dinero no debería generar inflación.

“Hay que dinamizar la economía, con la obra pública, sin tenerle miedo a la emisión”, apuntó.

En tanto, aseguró que el Banco Nación se excedió en los préstamos otorgados a la cerealera Vicentin y recordó que a AGD la entidad le negó créditos cuando los solicitó.

“Hace 50 años que conozco a la gente de Vicentín. A la generación actual y la anterior. Fue una gente que trabajó mucho. Evidentemente algo hicieron mal para tener esa deuda fenomenal", destacó, aunque aseguró no conocer más información que la se publicó en los medios de comunicación.

Consultado sobre el impuesto a la grandes fortunas impulsado por el oficialismo, Urquía dijo que le parecía correcto si se aplicaba a bienes suntuarios o a depósitos en el exterior. Sin embargo, dijo que era injusto tener que gravar a las acciones de empresas radicadas en el país.

"Pagar un impuesto a la riqueza sobre acciones en empresas radicadas en el país no es justo. Pagar sobre los plazos fijos o ahorros que se tengan en el exterior me parece que sí. No tengo dudas de que está bien el dinero recaudado va a la salud, la seguridad, es justo. Si va a YPF, ahí si tengo dudas", agregó.

Urquía dijo que el gobierno de Mauricio Macri no fue bueno y aseguró que nunca tuvo un perfil productivo. Asimismo, expresó que durante los cuatro años y a pesar de las múltiples entrevistas que mantuvieron con los funcionarios, "nunca tomaron una decisión".

"Al segundo año se encerró en un grupo y cualquier cosa que le llevasen lógicamente esos colaboradores la bochaban. Lo peor que le puede ocurrir a un gobierno es que no escuche. Nadie es dueño absoluto de la verdad”, expresó.