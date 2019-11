Unilever fabricará la hamburguesa sin carne de Burger King en Europa

Burger King lanzará su hamburguesa vegetariana en Europa de la mano de Unilever . La cadena de comida rápida confirmó a la empresa angloholandesa como su proveedor oficial para la “Rebel Whopper” en este mercado. El menú ya está disponible en Brasil y los Estados Unidos. Y ahora llegará a más de 2500 locales del viejo continente.

A través de un comunicado, Unilever anunció su partnership con Burger King a través de su marca The Vegetarian Butcher (El Carnicero Vegetariano, en inglés). Estas hamburguesas imitan la textura y sabor de la carne animal pero están hechas a base de proteína de soja. En Europa saldrá a la venta en 25 países, entre ellos Alemania, España, Polonia e Italia, mientras que otros, como es el caso del Reino Unido, deberán esperar a 2020.

The Vegetarian Butcher fue adquirida por el holding hace casi un año con el objetivo de sumarse a un negocio que, según UBS, moverá u$s 50.000 millones para 2025. La marca fue fundada por el granjero holandés Jaap Korteweg, quien se volvió vegetariano tras el brote de gripe porcina.

Según David Shear, presidente de Burger King para el bloque EMEA (Europa, Oriente Medio y África, por sus siglas en inglés), ambas firmas trabajaron durante meses para asegurarse que la receta tuviera el característico sabor “a la parrilla”. La cadena realizó los primeros testeos en Suecia, por intermedio de la fabricante Vivera.

En los Estados Unidos, Impossible Foods fue la elegida para ser la proveedora oficial de las hamburguesas sin contenido animal. Se trata de una de las startups pioneras dentro de la industria junto a Beyond Meat. En tanto, en el mercado brasileño, donde realizó su lanzamiento oficial a comienzos de septiembre, la “Rebel Whopper” se elabora con productos de Marfrig . Primero llegó a las sucursales ubicadas en San Pablo y este mes, señalaron, ya estaría disponible en el resto del país sudamericano.

Las hamburguesas veggie brasileñas tienen un valor de 29,90 reales (u$s 7,18 o $ 428, de acuerdo a la cotización actual). No obstante, en el mercado estadounidense cuestan aproximadamente u$s 5,59 ($350), alrededor de u$s 1,40 más caras que las del tradicional menú Whopper elaborado con carne animal.

Desde Burger King aseguraron que, por el momento, no tienen novedades respecto de cuándo podría llegar la Rebel Whopper al país, ante la consulta de este medio. Según una encuesta realizada por la propia cadena, casi 7 de cada 10 consumidores brasileños comprarían una hamburguesa a base de vegetales si se la ofrecieran en los locales de la firma controlada por 3G Capital, accionista mayoritario de Restaurant Brands International.