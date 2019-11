Una nueva paralización en Arcor: esta vez dio vacaciones a 430 empleados de su planta de Catamarca

Otra planta de Grupo Arcor paraliza su producción por la fuerte caída del consumo y la consecuente baja de la producción. Se trata de la fábrica que la alimenticia tiene en la localidad de Recreo, Catamarca, donde se elaboran caramelos y gomitas, entre otras golosinas.

Es la primera vez que el complejo otorga vacaciones en esta época del año. El receso se llevará adelante desde el 4 al 18 de noviembre incluido e involucra a 430 operarios que trabajan allí..

En diálogo con El Cronista, desde la firma aseguraron que la decisión fue informada a los empleados semanas atrás. Asimismo, informaron que en el verano, volverán a tener vacaciones, aunque en ese caso serán las programadas habitualmente.

La compañía está atravesando una situación complicada a raíz de la caída de las ventas y la acumulación de stocks. En los últimos dos meses, debió adelantar las vacaciones en cuatro de sus plantas y esta es la quinta que licencia empleados. Además, este año cerró una planta en San Martín (Mendoza) y paralizó la producción de otra fábrica en Río Negro.

Asimismo, la semana pasada, fueron despedidos 42 trabajadores de una de las plantas que posee la empresa en la provincia de San Luis, algunos con más de 20 años de antigüedad.

No obstante, pese al contexto complejo que atraviesa el país, a fines de octubre, el grupo que comanda Luis Pagani desembolsó u$s 12,4 millones y aumentó su participación accionaria en La Serenísima. La compañía ya tenía el 43% de la empresa láctea y ahora posee el 47,38%. En mayo, ya había invertido u$s 1 millón para llegar al 43%.

El año pasado, el holding presentó un balance en rojo, con pérdidas de unos $ 1000 millones, algo que no sucedía desde 2002. Luego de un primer trimestre del año también con pérdidas (por $ 874 millones), a comienzos de agosto comunicó que logró revertir la situación. En el primer semestre, registró números positivos por $ 665 millones.