Una empresa de energía renovable entró en concurso preventivo

La compañía productora de biodiésel Energías Renovables Argentinas (ERA) entró en concurso preventivo, según lo dispuso el juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Primera Nominación de la ciudad santafesina de Reconquista. La sociedad comunicó hoy el hecho a la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Según los registros del Banco Central, ERA tiene deudas con el sistema financiero por más de $ 60 millones. Hasta julio pasado, el pasivo se encontraba en situación normal.

Además, en 2018 la sociedad había emitido obligaciones negociables por un total de u$s 300.000. El segundo pago de los títulos, por un total de u$s 45.000 de capital y u$s 11.254,23 se realizó con normalidad el 23 de julio pasado.

En 2018, la compañía tuvo una ganancia de $ 12.227.711,54. El patrimonio neto del ejercicio finalizado el 31 de diciembre era de $ 96.860.472,32.

Mirá también Vacaciones: es más barato alquilar un apart en Brasil que en Cariló o Pinamar Si bien los valores son altos en pesos, este tipo de alojamientos en Florianópolis y Río de Janeiro para enero es más barato que opciones comparables en los balnearios más selectos de la Costa, aunque el precio es similar a los de Mar del Plata. Pero impacta el alto costo de los pasajes aéreos. Por NURIA REBÓN

Según consta en su sitio web, ERA tiene como misión "crear un nuevo paradigma en el plano del abastecimiento energético". Asimismo, procura generar una oportunidad de desarrollo sustentable.