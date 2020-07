Un estudio de abogados demandó a China por el Covid y pide resarcimientos de hasta u$s 1 millón

Con la demora del gobierno chino en alertar sobre la situación sanitaria en Wuhan y de la Organización Mundial de Salud (OMS) en tomar acciones para evitar la propagación del Covid-19 como argumento principal, un estudio jurídico buscará representar a más de 1300 damnificados en una demanda se se presentará ante la Organización de Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional. El objetivo es que se determine la culpabilidad de Pekín y de la OMS, y se paguen resarcimientos de hasta u$s 1 millón a las víctimas de la pandemia.

"En abril en nuestra oficina en Brooklyn empezamos a recibir consultas sobre la posilidad de iniciar acciones legales. Analizamos los hechos y vimos que había una base sólida, así que allí empezamos a recolectar y analizar casos", explica Patricio Poplavsky, socio de Poplavsky International Law Offices, firma que promueve la demanda desde sus oficinas en la Argentina, Uruguay, Colombia y los Estados Unidos.

Los casos de los que habla abarcan desde infectados con síntomas leves hasta familiares de víctimas fatales del coronavirus. Para ellos reclamará indemnizaciones de entre u$s 200.000 y u$s 1 millón. Se trata, dice, de números que se ajustan razonablemente a un baremo internacional.

"Cálculo se realiza de manera individual. Por ejemplo, u$s 1 millón es el reclamo que realizamos para una persona joven que murió. Además, no se trata de una demanda colectiva, sino que presentamos caso por caso, porque no todos fueron perjudicados de igual manera", detalla.

Cada día, dice, reciben en cada una de sus oficinas cerca de 100 consultas de personas interesadas en sumarse al reclamo. Y aunque no hay precedentes de una acción judicial internacional similar ni, mucho menos, de una condena, sostiene que hay argumentos para iniciar la demanda.

El optimismo de Poplavsky acerca de lograr éxito no es compartido por otros especialistas en derecho internacional, que ven con escepticismo la posibilidad de conseguir una condena.

"Desde ya que formalmente se pueden iniciar acciones legales. Ya sea con una acción colectiva como con demandas individuales, pero no parecerían ser los tribunales internacionales el lugar correcto para hacerlo", explica un reconocido especialista en derecho internacional.

Y, más allá de esta formalidad, tampoco es tan claro que las supuestas negligencia y demoras en tomar acciones fueran determinantes en la propagación del coronavirus. Incluso cuando ya se había advertido el riesgo que suponía la enfermedad, las medidas que tomaron los países para controlarlo fueron muy disímiles.

De hecho, mientras en Italia se disponían aislamientos, primero por regiones y luego en todo el país, otros países, como el Reino Unido buscaban lograr la inmunidad de rebaño. Y cuando en marzo el presidente de los Estados Unidos Donald Trump anunció que iba a restringir el tránsito aéreo con Europa, la medida parecía una locura, pese a que poco tiempo después hubo varios países que la adoptaron.

"Estamos hablando de apenas semanas de diferencia en una situación en la que nadie sabía a ciencia cierta qué hacer. No parece razonable el contrafáctico que dice que si China y la OMS actuabam más rápido se habría llegado a un resultado diferente. Salvo que se descubra que el virus se fugó de un laboratorio, el reclamo no es razonable", concluye el especialista.