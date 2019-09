En medio de pedradas y protestas de taxistas, Uber desembarcó en Córdoba

The We Company, empresa dueña de WeWork, no tiene las mismas expectativas para su salida a la Bolsa que hasta hace unas semanas. Según le indicaron a Reuters fuentes cercanas a la compañía de coworking, buscaría una valuación de u$s 20.000 millones en su IPO, lejos de los u$s 47.000 millones que había alcanzado en su última ronda de financiación en enero.