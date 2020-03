Turismo global: viajes podrían caer 25% y se perderían 50 millones de empleos

La epidemia de coronavirus está poniendo en riesgo hasta 50 millones de empleos en el sector de turismo en el mundo y se estima que este año el número de viajes se podría reducir un 25% a nivel global, con Asia como el continente más afectado, según informó este viernes el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC).

El impacto dependerá de cuánto dure la epidemia y podría verse exacerbado por las recientes medidas restrictivas, como las del gobierno de Estados Unidos a los viajes desde Europa, comentó a la agencia Reuters Virginia Messina, directora gerente del WTTC.

"Algunas medidas no están ayudando y pueden provocar que el impacto económico sea mucho más significativo", aseguró, en referencia a la decisión de Estados Unidos.

Messina sostuvo que las medidas son demasiado genéricas, no han demostrado ser eficaces para contener el virus y podrían complicar los viajes de expertos médicos y la entrega de suministros.

Alrededor de 850.000 personas viajan cada mes de Europa a Estados Unidos, lo que equivale a una contribución mensual de u$s 3.400 millones a la economía estadounidense, precisó Messina.

De los 50 millones de empleos que podrían perderse, alrededor de 30 millones serían en Asia, siete millones en Europa, cinco millones en América y el resto en otros continentes.

El equivalente a una pérdida de tres meses de viajes globales en 2020 podría significar una reducción de los empleos de entre un 12% y un 14%, precisó el WTTC.

Por sector, las aerolíneas y las empresas de cruceros se están viendo más afectadas que los hoteles, agregó la funcionaria. La industria del turismo representa el 10% del PIB y los empleos del mundo.