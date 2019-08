Travel Sale: más descuentos y cuotas sin interés para revivir el turismo

The Not Company (NotCo), la start-up chilena que se hizo famosa por aplicar algoritmos e Inteligencia Artificial (IA) a la producción alimenticia, empezó a operar en el país con apoyo financiero del hombre más rico del mundo. Lanzó Not Mayo (una mayonesa sin huevo) y prevé en breve vender también Not Milk y Not Ice Cream, que no contienen leche