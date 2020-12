Tras un año atípico, las empresas se preparan para una recuperación moderada en 2021

Atípico, desafiante, complejo son algunos de los adjetivos que utilizaron los empresarios para calificar este 2020 que se termina, atravesado por el coronavirus, la incertidumbre económica a escala global y la peor recesión de la historia argentina.

En este contexto, cuatro líderes de importantes empresas de diferentes rubros explicaron las complicaciones que trajo aparajeda la pandemia y dieron su visión para 2021, en el 13vo. Encuentro de los Líderes organizado por El Cronista.

"Este fue un año totalmente atípico, varios hemos liderado en otras crisis anteriores pero nunca en una situación como esta. Dentro de este año complejo estuvimos dos meses sin producir, con lo que implica para los proveedores y el mercado autopartista, por ejemplo, y buscamos proteger los recursos que nos permitieran pasar la crisis, así como el mediano y largo plazo", explicó Martín Galdeano , presidente de Ford Argentina.

El directivo de la automotriz señaló que la compañía se propuso tanto proteger sus recursos como trabajar en el lanzamiento de nuevos modelos, como es el caso de la pick up Ford Ranger que implica una inversión de u$s 580 millones. "Vamos a modernizar nuestra planta y es un plan muy ambicioso de localizar y desarrollar autopartes. Cerramos el año con mucho optimismo", dijo.

No obstante, estimó que la industria terminará el año por debajo de la mitad de sus niveles razonables y que en 2021 puede haber una moderada recuperación de 30%, no sólo por la producción local sino también por la recuperación de la demanda en países latinoamericanos, dado que las exportaciones a estos destinos significan el 70% de la producción local.

Martín Ticinese , presidente de Cervecería y Maltería Quilmes, resaltó que las principales complicaciones de este año pasaron por las restricciones sobre los encuentros sociales, eventos y bares y boliches por la pandemia, teniendo en cuenta que una buena parte de sus productos se consumen en esos contextos.

En ese sentido, señaló que en el segundo trimestre los números de la empresa cayeron un 20% y agravaron la tendencia a la baja de cerca de 7% que se venía produciendo desde 2018 debido a los aumentos de impuestos internos que llevó a que el 56% del precio de una cerveza sea componente tributario.

"2020 es un año muy especial porque cumplimos 130 años en la argentina. Primero estuvimos cerca de la gente, protegiendo la salud y el empleo y redefiniendo varias cuestiones. El equipo trabajó con mucha agilidad y logramos poner iniciativa en el mercado. Hicimos una inversión en líneas de producción y en el complejo agroexportador por $ 5000 millones. El consumidor es muy importante, al igual que la matriz de producción que queremos generar", dijo Ticinese.

El directivo indicó que pese a la reapertura la empresa "no va a poder terminar el año en verde" y enfatizó el aumento de costos por arriba de los precios por programas como Precios Máximos. Para 2021, no prevé que la situación esté mejor que la prepandemia. "Vamos a recuperar la mitad de lo que perdimos este año, pero vamos a tardar dos o tres años para superar al nivel prepandemia. Es una situación imprevisible, no sabemos qué puede pasar con una segunda ola del virus", dijo.

Diego Sobrini , presidente del Grupo Galeno, destacó que pese a las complicaciones y desafíos que planteó este año las distintas empresas del grupo pudieron mantener sus operaciones gracias al "esfuerzo de los empleados y a la tecnología", a pesar de haber atravesado algunos momentos inéditos en lo económico con los sanatorios.

"Tuvimos muchos desafíos que fuimos liderando, tanto en los sanatorios como en las prepagas, como también tuvimos con las aseguradoras de riesgo de trabajo (ART) que atendieron a unos 170.000 trabajadores infectados de coronavirus. La prestación médica estuvo bien gracias a ese expertise, pero fue un desafío para toda la industria", reveló.

En cuanto a las inversiones, Sobrini resaltó que la pandemia y la crisis no postergaron ni aceleraron las inversiones previstas, mientras que para 2021 espera un repunte de la mano de una recomposición del mercado de trabajo que le permita recuperar una buena parte de los 80.000 afiliados a las ART que se perdieron este año.

Respecto al precio de las prepagas, señaló que se trata de "un gran problema" del sector, dado que los costos de la salud suben más que la inflación al tener un fuerte componente dolarizado. "El grupo es grande y tiene espalda, pero hay prestadores que no pueden hacer frente a la ecuación económica", dijo.

Paula Altavilla , directora para la Región Sur de Whirpool, señaló que las dificultades que introdujo la pandemia fueron tales que las operaciones de la compañía en la Argentina se mantuvieron frenadas 30 días, hasta la reactivación del e-commerce y el servicio técnico, mientras que la producción en planta se mantuvo parada hasta julio.

"Recién en julio volvimos a producir, fueron meses de mucha incertidumbre y pusimos en marcha un comité de crisis para evaluar las prioridades: cuidar la salud de los empleados, de los que estaban en su casa hsata un servicio de asistencia legal y psicológica. Era muy importante con respecto al propósito de la compañía, para en función de eso alinear a todos con los proyectos que teníamos", indicó.

Altavilla resaltó que Whirpool ya venía con un decrecimiento en los últimos años desde el pico de 2015, que en 2020 se agudizó fuertemente y dejará un derrumbe de 15%, a pesar de la recuperación parcial que observa en el tramo final del año. En ese sentido, la empresa va a lanzar dos líneas de lavarropas, una nueva línea de microondas y una nueva línea de heladeras.

"El e-commerce duplicó su peso en las ventas y acompañó un cambio de hábito de consumo entre los consumidores que pudimos cumplir con altos niveles de satisfacción. Tenemos buenas perspectivas para 2021, entendemos que vamos a poder capitalizar mucho de nuestro aprendizaje. Veremos cómo seguimos adaptándonos hasta que llegue la vacuna", concluyó.