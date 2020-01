Tras quedarse con Best Day, Despegar no descarta más compras en Brasil y México

La concentración del negocio de agencias de viaje no cesa. A las operaciones realizadas por la gigante brasileña CVC, que en el último año compró Almundo, Bibam Group y Ola en el país, se suma Despegar, que este lunes por la noche anunció la compra de la mexicana Best Day, número uno de su mercado. Así, se consolida como líder entre las agencias de América latina.

Despegar, nacida en la Argentina en 1999, pagó u$s 136 millones por la compra de Best Day, el mayor dinero por una operación de este sector en la región. Y no descarta más compras en México y Brasil.

“México es el mercado más importante de viajes de la región, no sólo por la cantidad de clientes, sino como destino. Para Despegar, México representaba menos del 15% del negocio; ahora pasa a ser el mercado más importante después de Brasil, en términos de volumen. La Argentina queda ahora en tercer lugar, con menos del 20%”, explicó Marcelo Grether, Head of Corporate Development, M&A and Integrations de Despegar, en diálogo con El Cronista. Tras conocerse la noticia, las acciones de Despegar cerraron el martes con un fuerte alza de 18,66%, a u$s 14,75, frente a los u$s 12.43 del día previo, en la Bolsa de Nueva York.

Al ser consultado sobre otras posibles adquisiciones, Grether comentó que Despegar “siempre está abierta a nuevas oportunidades que surjan” para comprar empresas, “especialmente en Brasil y México, por ser los mercados más importantes de la región”.

Best Day es la número uno en su país, por delante de Despegar, con ingresos estimados por u$s 140 millones, un Ebitda de u$s 8 millones y 2800 empleados que se sumarán a los más de 3500 de Despegar. Cuenta en México con 190 locales de atención, además de canal online y una mayorista, HotelDo (con base en la Argentina), que Despegar buscará potenciar.

“Best Day conoce mucho el destino México, tiene un gran expertise en Cancún y Riviera Maya; nos sirve para consolidar el negocio de viajeros que llevamos a ese país. Es una compañía que vende en su mayoría paquetes turísticos; el 95% de sus ingresos son por productos no aéreos; hoteles, excursiones y otros servicios. Eso es fundamental para nosotros, que venimos creciendo mucho en paquetes, con servicios en destino y excursiones, algo que genera alto valor agregado, mucho más que la venta de pasajes de avión”, explicó Grether.

Con la compra, los ingresos de Despegar se incrementarán un 25%; la operación se suma a la adquisición de Falabella Viajes en abril pasado, por u$s 27 millones, que le permitió impulsar un 7% sus ingresos.

“Somos más grandes en volumen que CVC y con esta compra nos despegamos aún más”, aclaró Grether. Al mismo tiempo, destacó que la adquisición “es una propuesta de valor, basados en la experiencia de Despegar en tecnología y procesos para mejorar los de Best Day, como lo hicimos con Falabella. La compramos en abril y seis meses después integramos la plataforma a la de Despegar, con lo cual mejoramos la calidad y oferta de productos a los clientes de Falabella”, explicó Grether. Y destacó: “Ahora haremos lo mismo con Best Day, manteniendo su marca, porque es la segunda agencia por reconocimiento de marca de México, después de Despegar”.

La empresa ya comenzó los trámites ante las entidades regulatorias. “La más importante es en México, pero no creemos que haya problemas, ya que el mercado está aún muy atomizado, tanto en ese país como en América latina”, explicó.

Ventas en baja en la Argentina

En el país, el negocio continúa cayendo. Tras cerrar 2018 con una baja de 22% en dólares (teniendo en cuenta la venta de aéreos), se estima que en 2019 el retroceso promedió un 25%. Y la aplicación de un 30% a los viajes y gastos en dólares al exterior no ayuda a una mejora. “Fueron dos años seguidos en caída a nivel industria en la Argentina, pero nosotros crecimos en participación de mercado. El impuesto de 30% se notó mucho en una caída en las compras de viajes al exterior. Si bien se adelantaron ventas cuando empezaron los rumores y en noviembre y diciembre suele terminar de venderse para el verano, notamos una baja. Hay que esperar a marzo para ver de cuánto será la caída”, comentó el ejecutivo de Despegar.

Este año, “la industria va a estar muy afectada, va a seguir sufriendo. Vamos a seguir invirtiendo en la Argentina, es un mercado muy importante a nivel estratégico. Pero el futuro es incierto, depende mucho de las decisiones macroeconómicas. De todos modos, estamos confiados en Brasil, México, Chile y Colombia. Los últimos seis o siete años fueron muy volátiles en la Argentina. Ya estamos acostumbrados, pero seguimos creciendo y hoy Argentina representa menos del 20% de nuestro negocio. Estamos diversificados, no dependemos de ningún mercado”, aclaró Grether.

Con respecto a la posibilidad de pagar los viajes en dólares para evitar el recargo, Grether tampoco fue muy optimista. “Estas decisiones confunden; hasta que la norma no esté aceitada en su aplicación se genera confusión, algo que no ayuda al consumidor”, dijo.

Sobre la creciente concentración del negocio en la región, ante la necesidad de escala para lograr mejores precios y espalda para invertir en tecnología y publicidad, Grether aclaró que aún el mercado está “muy atomizado. Las agencias chicas son especialistas y operan con bajos costos; dependen de la expertise de un agente de viajes y de clientes fieles. En cambio, las medianas y grandes requieren de mucha inversión en marketing y tecnología. La consolidación se da en medianas y grandes, por la necesidad de inversión”, explicó. Y agregó: “Venimos invirtiendo hace 20 años en la plataforma para operar con alta eficiencia. Los que quieren jugar un partido online están más complicados”.

Best Day, de inversores mexicanos, tiene presencia en siete países de la región, mientras que Despegar opera en 20. La firma cotiza en el Nyse, de Nueva York, desde 2017 y Expedia y Tiger Global Management son sus principales accionistas.

En el último año y medio, el mercado de agencias registró muchas operaciones. En noviembre, la brasileña CVC había completado la compra de Almundo, la segunda agencia de la Argentina; antes, en 2018, había adquirido a Bibam Group (Avantrip y Biblos, que era la tercera local) y la mayorista rosarino Ola Transatlántica. Al igual que Despegar con Best Day y Falabella, CVC mantiene las tres marcas. La de Almundo fue la 9º compra de la brasileña en la región en los últimos cinco años.