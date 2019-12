Tras la compra de Avon, Natura comenzó a cotizar en la Bolsa de San Pablo

Natura & Co Holding SA anunció que sus acciones empezaron a cotizar este jueves en la Bolsa de Valores B3 de San Pablo, en el segmento Novo Mercado. "Esto marca un hito importante en la reestructuración corporativa vinculada a la adquisición de Avon Products, que dará por resultado, al finalizarse, la formación de la cuarta más grande empresa de belleza de canal exclusivo en el mundo", según destacó en un comunicado.

Los accionistas de Natura Cosméticos (NATU3 - B3) recibieron una acción de Natura &Co Holding por cada acción que poseían anteriormente. Natura & Co Holding controla Natura, The Body Shop y Aesop y se convertirá en el accionista mayoritario de Avon al finalizar la operación.

La operación había sido anunciada en mayo pasado y se concretó a través intercambio de acciones, con la creación de un nuevo grupo brasileño, Natura Holding SA, donde los accionistas de Natura controlan el 76% y los de Avon, el 24% restante. El cierre de la transacción está sujeto a la aprobación antimonopolios, que la empresa espera concretar a principios de 2020. De hecho, la operación ya obtuvo la aprobación del Consejo Administrativo para la Defensa Económica de Brasil (CADE) el 7 de noviembre pasado.

Con Avon, Natura & Co logrará una facturación bruta anual superior a u$s 10.000 millones, más de 40.000 colaboradores y presencia en 100 países.

Una vez que se complete la transacción, los “Recibos de depósito Estadounidenses” (American Depositary Receipts, ADR) de Natura &Co (NTCO - NYSE) también se cotizarán en la Bolsa de Valores de Nueva York, informó la empresa.

“El día de hoy marca otro hito importante en nuestro trayecto. Estamos haciendo avanzar nuestra estructura de gobernanza con la formación de Natura &Co Holding, que comprende todos nuestras marcas y negocios operativos. La cotización del grupo en la B3 en Sao Paulo y en la Bolsa de Valores de Nueva York mejorará aún más nuestra estructura de gobernanza, lo que nos permitirá movernos hacia la formación de un familia de empresas global de venta directa al consumidor sin igual, absolutamente orientada a metas concretas”, destacó Roberto Marques, presidente ejecutivo de Natura &Co.