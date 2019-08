Tras la aprobación de la soja antisequía, volaron las acciones de la socia de Bioceres

Las acciones de Arcadia Biosciences Inc., empresa socia de la argentina Bioceres en Verdeca, crecieron hoy en Wall Street un 97,5% con gran volumen de negocios, después que se informara que había recibido la aprobación del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), para comercializar sus semillas de soja tolerantes a la sequía HB4.

La soja HB4 es un desarrollo llevado adelante por la compañía argentina Bioceres y fue fruto de la investigación realizada por investigadores del Conicet y de la Universidad Nacional del Litoral (UNL).

El volumen de negocios de la acción de Arcadia fue de 28,5 millones de acciones, en comparación con el promedio de todo el día de aproximadamente 127.000 acciones. El repunte se produce luego de que la acción cerrara en un mínimo histórico

de $ 1,92 el lunes pasado.

Es el primer cultivo transgénico de la historia que es avalado por el gobierno norteamericano sin que haya sido obtenido allí, aseguró el CEO de Bioceres, Federico Trucco.

Estados Unidos aprobó la soja resistente a la sequía de Bioceres La biotecnológica argentina recibió ayer la aprobación de Estados Unidos para su variedad de semilla de soja resistente a las sequías HB4, aunque para su comercialización aguardará el consentimiento de China previsto para fines de 2020. "En los Estados Unidos se necesitan dos aprobaciones.

La soja resistente a sequía sumó el gen antiglifosato. Esta semilla ya había sido declarada por los organismos regulatorios estadounidenses como apta para el consumo animal y humano.

"El USDA validó que no tiene la potencialidad de convertirse en una maleza, que no es un riesgo para el medioambiente, porque no puede perpetuarse en el ecosistema sin la ayuda del hombre", explicó el CEO de Bioceres.

Aunque ya cuenta con la aprobación en los tres principales países productores de soja, la variedad empezaría a comercializarse recién después de que obtenga el visto bueno de China, lo que podría ocurrir el próximo año. El país asiático compra el 60% de la producción de soja mundial.

Así, en la Argentina podría empezar a venderse en la campaña 20/21. A Brasil llegaría el año siguiente y en Estados Unidos se comercializaría a partir de 2022.