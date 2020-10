Tras el fallo a favor, Uber acelera para habilitar los pagos con tarjeta

Tras la sentencia favorable de ayer del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño, la plataforma de viajes Uber comenzó a trabajar contrarreloj para volver a habilitar el cobro con tarjetas de crédito y débito emitidas en la Argentina. La compañía entiende que la resolución judicial dejó sin efecto todas las medidas cautelares en su contra, entre ellas la que bloqueaba el uso de plásticos locales como medio de pago.

"Legalmente esa cautelar de bloqueo no corre más, ya no hay más argumentos para sostenerlo. Por eso está todo el equipo viendo ese tema, porque lo de las tarjetas es una prioridad", señalaron fuentes de la compañía, aunque indicaron que no saben cuánto demorarán las emisoras de las tarjetas de crédito en habilitarlas.

En enero, Uber ya había anunciado que volvía a operar con los plásticos emitidos en el país. La empresa había entendido que un fallo de la Cámara de Apelaciones de mayo de 2019 había dejado sin efecto la cautelar. Sin embargo, en menos de 24 horas las emisoras de tarjetas volvieron a bloquear su uso. En la plataforma lo atribuyeron a la fuerte reacción del gobierno porteño, que obligó a las procesadoras de pagos a echarse atrás.

En tanto, fuentes de la Secretaría de Transporte de la Ciudad, aseguran que el TSJ no se expidió sobre la cautelar. Por lo que la batalla judicial no parece haber terminado todavía.

"Hasta que no se pronuncie la Justicia para nosotros el bloqueo sigue vigente", explicaron en la cartera que dirige Juan José Méndez, al tiempo que insistieron en que la actividad de Uber sigue siendo "ilegal" en la ciudad.

Para el gobierno porteño, el fallo de ayer del TSJ solo confirmó que la actividad de Uber es una falta y no una contravención, "pero no afirmó su legalidad". En ese sentido, destacaron en un comunicado de prensa que en el ámbito de la ciudad el servicio de transporte de pasajeros sigue enmarcado en el Código de Tránsito y Transporte, que Uber sigue sin cumplir.

"Se perciben como una mera plataforma digital, pero claramente es un servicio de transporte de pasajeros. No falta una regulación, de hecho ellos incumplen la vigente, que es la ordenanza 47.561", explican en el Ministerio de Transporte.

El gobierno porteño dice que el bloqueo al pago con tarjetas sigue vigente e insistió en que Uber es ilegal en la ciudad

La compañía reclama una regulación específica para las apps de movilidad. Sin embargo, el gobierno porteño se niega a otorgarla e insiste que todos deben adecuarse al código vigente.

"El fallo de ayer abre la posibilidad de un diálogo con el gobierno porteño. Un estudio que hicimos antes de la pandemia indicaba que el 60% de los porteños quiere que haya una regulación específica para las plataformas de movilidad", explicó Juan Labaqui, director de Comunicaciones de Uber.

Labaqui insistió en que no estar regulados no quiere decir que sean ilegales. Y agregó que el fallo desbarató el argumento de que la app hace un uso indebido del espacio publico.

Por el momento la respuesta oficial del gobierno porteño llegó mediante un comunicado en el que se da cuenta de que se reforzaron los controles al "transporte ilegal". En la última semana, el la cartera de Transporte controló más de 1000 autos, labró 72 actas y secuestró 70 licencias de conducir.

“Uber es ilegal y continúa operando al margen de la ley. La empresa se presenta como aplicación, pero es una compañía multinacional de transporte que usa la tecnología para ofrecer un servicio ilegal, que además evade todos los impuestos posibles. Queremos que todos operen bajo las mismas reglas y por eso en las últimas semanas intensificamos los controles al transporte ilegal," señaló Méndez en el comunicado.

El fallo del TSJ ratificó uno de los criterios que había sido expuesto por los jueces de la Cámara de Apelaciones al sostener que "la organización de un sistema de transporte a través de una aplicación como Uber no encuadra en el uso del espacio público tipificado en los arts. 86 y 74, CC como lo pretende la acusación".

Además, la justicia porteña destacó que "la falta de un régimen legal y reglamentario que defina los marcos en que debe actuar viene generando problemas muy distintos, afectaciones a derechos individuales y colectivos, conflictividad con otros prestatarios de transporte, todo lo cual debe tratarse en conjunto y frente a los que la respuesta penales es siempre insuficiente".