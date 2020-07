Trajeron al país la Thermomix, el robot que cocina, y ahora exportan los libros con sus recetas

Thar S.A., la distribuidora argentina de Thermomix, el robot de cocina de origen alemán que se consigue en la Argentina desde 2017 y es un éxito de ventas en la cuarentena, lanza un negocio editorial para la exportación de libros con recetas, que se producen íntegramente en el país.

El proyecto demandó una inversión inicial de $ 1.200.000 y tiene como objetivo asegurarse ingresos en dólares para facilitar la importación del robot desde Europa, en un contexto de devaluación de la moneda local. "De esta manera, nos convertimos en el primer licenciatario de Thermomix de habla hispana en encarar un negocio editorial de exportación tras tener a España como principal proveedor para todas las distribuidoras. Hasta ahora, ofrecíamos títulos pero los traíamos del exterior", afirma Beatriz Macaya, Country Manager de Thar S.A. y la responsable de introducir la máquina en el país.

"En nuestro caso, la licencia no es automática. No nos hemos quedado sin stock, pero notamos que cada vez hay más controles y el proceso es más complejo para ciertas licencias. Trataremos de no importar aquello que se puede producir localmente", confiesa, y adelanta que ya considera fabricar en el país los bolsos donde se guarda la máquina y reinvertir la recaudación lograda.

Hace unos días se exportó una primera tanda de 2000 unidades a Uruguay, Paraguay, Colombia, República Dominicana, Guatemala y Panamá, con una facturación de u$s 20.000. Para el segundo semestre, Thar S.A. prevé vender 6000 más y buscará desembarcar antes de fin de año en otros mercados también, como México, los Estados Unidos y España. Los textos se encuentran en la tienda web oficial de Thermomix Argentina.

Por el momento, se consiguen tres títulos a u$s 10 cada uno. En el mercado local, cuestan $ 2800. "Cocina sin gluten”, “Cocina Keto con Thermomix“ y “Slow Cook y Sous Vide con Thermomix" contienen recetas saludables, sin harinas y sin lácteos, y recomendaciones de la dieta keto (baja en carbohidratos y proteínas).

Ya hay otras 10.000 copias en producción y en lo que resta de 2020 se lanzarán cinco títulos más. “Cocina argentina”, “Cocina sana para toda la familia”, “Recibir con Thermomix” y “Chefs argentinos”, con recetas de reconocidos chefs como Fernando Trocca, Germán Martitegui y Tomás Kalika, entre otros, que ya utilizan Thermomix en su cocina. Mientras tanto, “Cocina latinoamericana” presenta una propuesta colectiva, ya que fue co-creado con la participación de otros distribuidores de la marca en la región.

“Los contenidos que elaboramos son una respuesta a las necesidades que detectamos en nuestros clientes de informarse, conocer nuevas formas de alimentación o curiosidad de conocer nuevas culturas", sostiene Macaya.

Los ejemplares tienen alrededor de 200 páginas y contienen 80 recetas cada uno. Vienen con un formato de 20 centímetros por 27 centímetros, impresos a color y encuadernados en tapa dura con imágenes e ilustraciones.

Así, la producción local y la exportación de libros de cocina tienen como estrategia acompañar la promoción del producto. "En el negocio editorial, encontramos un negocio poco explotado y de alto potencial para acompañar el crecimiento de Thermomix en la Argentina”, asegura la Country Manager.

Además del aumento del consumo de harina en los hogares, que benefició a compañías alimenticias como Morixe, el mayor tiempo libre en las casas tuvo un efecto en la comercialización de artículos de cocina por la cantidad de gente que aprovechó el aislamiento para incursionar en el mundo de la gastronomía y preparar elaboraciones caseras.

La venta de Thermomix, que combina las funciones de 16 electrodomésticos y permite realizar 60.000 recetas de cocina, se triplicó en la cuarentena. En los primeros seis meses de 2020, se vendió un 60% más respecto del mismo semestre de 2019. "Pensábamos que íbamos a estar un 30% arriba, pero duplicamos las perspectivas", dice . Actualmente, el robot cuesta $ 250.000.