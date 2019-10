Tesla utilizará a sus empleados como 'testers' de su producción en China

Tesla comenzó las pruebas piloto en su ambiciosa fábrica en China y eligió a sus empleados como sus ‘conejillos de indias’. Según consigna Reuters, la automotriz estadounidense le venderá a sus propios trabajadores los primeros automóviles que se produzcan en la planta, que demandó una inversión de u$s 2000 millones.

La compañía dirigida por Elon Musk consiguió la semana pasada el permiso necesario por parte del Gobierno chino para dar inicio a su producción. Se trata de la primera fábrica automotriz en el país asiático que está completamente en manos extranjeras. Sin embargo, Tesla todavía no obtuvo el certificado pertinente para poder vender sus automóviles producidos en China dentro de este territorio.

El objetivo de la firma es alcanzar un volumen de producción promedio de 1000 unidades de Model 3 por semana para fin de año. Este target había sido anunciado en abril, aunque en las últimas semanas, desde la automotriz se habían mostrado más cautelosos. “El volumen de producción depende de muchos factores incluyendo la cantidad de órdenes que recibamos, la performance de los trabajadores y más. No es claro si vamos a poder alcanzar el objetivo”, apuntó una fuente cercana a Tesla, en diálogo con Reuters.

De acuerdo a las cifras de la consultora LMC Automotive, las ventas de los vehículos marca Tesla se triplicaron durante el último trimestre y superaron las 10.500 unidades. El éxito del proyecto en China es una piedra fundamental para alcanzar la meta de producir 500.000 autos para fin de 2019. Desde la compañía, esperan llegar a los 400.000 automóviles enviados a nivel mundial este año.

Al mismo tiempo, Tesla publicará hoy los resultados del tercer trimestre del año. Según los analistas, la compañía reportará una caída interanual del 7% en sus ingresos y una pérdida de US$ 0,42 por acción. Musk había prometido que la firma lograría el break even para este momento.

Durante el segundo trimestre del año, la automotriz estadounidense registró una pérdida neta de u$s 389,2 millones, mientras que en el primer semestre el rojo total fue de u$s 1056 millones. Si bien continúa siendo un monto importante, esta cifra es u$s 471 millones menor que en el mismo período de 2018.