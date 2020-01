Tesla supera los u$s 100.000 millones de valor de mercado y desplaza a Volkswagen

El valor de mercado de Tesla superó por primera vez al de Volkswagen, al situarse por encima de los u$s 100.000 millones, un umbral que provocará un gran desembolso para Elon Musk si logra sostener la hazaña durante unos meses.

Las acciones del fabricante de autos eléctricos subieron 8,6% el miércoles a un nuevo máximo intradiario, de u$s 594,50. A ese precio, su capitalización fue de u$s 107.200 millones, por encima de los u$s 99.400 millones de VW. Así, quedó segunda, detrás de Toyota Motor, informó la agencia Bloomberg. El gran alza de su valor es una fuerte señal de Wall Street sobre el futuro de los vehículos eléctricos.

Si bien los escépticos de Musk dudan que Tesla valga más que un fabricante automotriz que vendió casi 30 veces más vehículos en 2019, el propio Herbert Diess de VW no es tan despectivo. Fue el director ejecutivo más expresivo entre los fabricantes tradicionales en elogiar a Tesla y señalar su rol de generar un cambio radical en una industria de más de un siglo de antigüedad. Diess está desplegando la flota de automóviles eléctricos más grande de la industria para aumentar el valor de la firma alemana a un nivel que rivalice con Toyota, con u$s 232.000 millones de valor de mercado.

Las acciones de Tesla, con un valor bursátil superior a Ford Motor y General Motors combinadas, se han más que duplicado desde que informó una ganancia sorpresiva en el tercer trimestre y comunicó a inversores que estaba más avanzado de lo previsto para lanzar su próximo producto (el crossover Model Y), y en la apertura de su fábrica en China.