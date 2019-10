Ternium redujo un 55% sus ganancias en los primeros nueve meses del año

En los primeros nueve meses del año, Ternium, productora de acero plano del grupo Techint, tuvo ganancias por u$s 543,2 millones. El número representa una caída de poco más del 55% con respecto a los u$s 1226,7 registrados en el mismo período de 2018.

"La disminución de $683,5 millones de un año a otro se debió principalmente a una caída en los ingresos operativos, parcialmente compensados por mejores resultados financieros y un menor gasto por impuesto a la renta", explicó la compañía en los resultados presentados hoy en la Bolsa de Nueva York.

Ternium tuvo en el período ingresos operativos por u$s 766,9 millones, lo que supone una disminución de u$s 958,7 millones. Esta merma se produjo por una caída de los ingresos por tonelada de u$s 60, un aumento de u$s 29 en los gastos de explotación por tonelada y una disminución de 393.000 toneladas en los envíos. En tanto que los ingresos por tonelada disminuyeron principalmente como resultado de los menores precios del acero en los mercados de Ternium.

La firma indicó que hubo una caída de 342.000 toneladas en los depachos de acero correspondientes a la Región Sur. En gran medida, este retroceso se explica por una menor demanda de acero y un proceso de eliminación de existencias en la cadena de valor, y una disminución de 260.000 toneladas en México. Sin embargo, este efecto se vio parcialmente compensado por un aumento de 209.000 toneladas en otros mercados, principalmente como resultado de las mayores ventas de planchas de acero a terceras partes.

En el período, el Ebitda de Ternium alcanzó u$s 1300 millones, un 43% menos con respecto al año anterior. Además, la compañía reportó gastos de capital de u$s 748,4 millones, en comparación con los u$s 346,5 millones de los primeros nueve meses de 2018.

"Las ventas netas fueron u$s 7900 millones, 11% menores que las ventas netas en los primeros nueve meses de 2018", detalló el documento.

El costo de ventas fue de u$s 6400 millones, lo que constituye un aumento de u$s 12,6 millones. Según explica Ternium, en el período hubo un aumento del 2% en el costo de materias primas y consumibles utilizados. Este incremento se vio parcialmente compensado por una disminución de u$s 70,5 millones en otros costos.