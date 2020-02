Ternium redujo sus ganancias más del 60% en 2019

El año pasado Ternium, la compañía de aceros planos del grupo Techint, tuvo ganancias por u$s 630 millones. El número es un 63% menos que los u$s 1662 millones de 2018.

La compañía reportó ventas netas en 2019 por u$s 10.200 millones, un 11% menos que las ventas netas de 2018. El costo de estas ventas fue de u$s 8500 millones, lo que reflejó una disminución de u$s 30,9 millones en comparación con el año anterior, Esto se debió principalmente a una disminución de $100,1 millones, o del 5%, en otros costos.

Además, la empresa indicó que los ingresos por tonelada, en tanto, disminuyeron un 8%, principalmente como resultado de la disminución de los precios del acero en México en 2019, tras un fuerte entorno de precios en 2018. Los envíos disminuyeron un 3% de un año a otro.

El Ebitda en 2019 fue de u$s 1500 millones, equivalentes al 15% de las ventas netas, en comparación con los u$s 2700 millones, o el 24% de las ventas netas, en 2018.

"La pérdida neta por cambio de divisas fue de u$s 40,7 millones de dólares, un resultado mejor que el obtenido en el mismo período del año anterior, debido principalmente al efecto de las fluctuaciones del peso argentino frente al dólar de los Estados Unidos", destacó Ternium en sus resultados financieros.

En ese sentido, agregó que el año pasado el peso argentino se depreció un 37% frente al dólar, en comparación con el 51% en 2018. Por ello el efecto negativo fue relativamente menor en la posición financiera en dólares de Ternium Argentina durante el año pasado.

"El cambio en el valor razonable de los instrumentos financieros incluidos en los resultados financieros netos fue una pérdida de 10,8 millones de dólares en 2019, en comparación con una pérdida de 99,3 millones de dólares en 2018", agrega la compañía.

En tanto, el efecto de la inflación en la posición monetaria neta a corto plazo de las subsidiarias argentinas y asociadas de Ternium, como resultado de la aplicación de la NIC 29, para economías hiperinflacionarias, fue una ganancia de 118,0 millones de dólares en 2019, en comparación con una ganancia de 191,4 millones de dólares en 2018.

Para el primer trimestre de este año en la Argentina, Ternium prevé que los despachos disminuyan estacionalmente a niveles similares a los del primer trimestre de 2019. Asimismo, agregó que el entorno macroeconómico del país en 2020 seguirá dependiendo en gran medida de la normalización de la situación de la deuda pública del país.

Asimismo, Ternium Argentina decidió cambiar su moneda funcional del peso argentino al dólar estadounidense, porque "representa más fielmente los efectos económicos de la entidad". Este cambio es prospectivo a partir del 1º de enero de 2020 y no afecta a los saldos al 31 de diciembre de 2019, ni a los resultados o las corrientes de efectivo del año terminado en esa fecha.