TGLT: la CNV investiga oscilaciones en la Bolsa en la semana en que recibió un revés judicial

Las oscilaciones de las acciones de la desarrolladora inmobiliaria TGLT en la última semana, llevaron a que la Comisión Nacional de Valores (CNV) comunicara que empezó una investigación con el objetivo de garantizar "la transparencia en la formación de precios".

"Atentas las oscilaciones advertidas en el precio de la especie TGLT, la entidad, en el marco de las facultades dispuestas por la Ley N° 26.831 y modificatorias, se encuentra realizando un monitoreo sobre los principales actores de la operatoria", señaló la entidad a cargo de Adrián Cosentino.

Agregó que, en tal sentido, "el organismo refuerza su compromiso con el cumplimiento de sus obligaciones vinculadas con el control, investigación y fiscalización a fin de procurar la transparencia en la formación de precios y la protección del inversor".

El comunicado de la CNV se da en un contexto donde la acción de la empresa saltó casi 150% en pesos en cinco días y luego corrigió su precio fuertemente. Esta situación es la que está investigando el organismo debido a que, en general, tiende a afectar fuertemente al inversor menos experimentado. Una fuente del mercado explicó a El Cronista, que se trata de una operatoria que sucede constantemente en el ámbito bursátil local a raíz del bajo volumen de negocios que mueven las empresas, en especial en el Panel General, donde cotiza TGLT.

La propia constructora aclaró además en una nota que no posee justificactivos para semejante suba. Primero, informó que la Justicia porteña ratificó la ilegalidad de su proyecto Astor San Telmo fundado en un exceso de las alturas máximas permitidas por el Código de Edificación y ordenó una reformulación de los planos.

En el mismo texto, TGLT se refirió a la fuerte volatilidad del valor de sus títulos. "En virtud de que se han advertido significativas variaciones en el precio y los volúmenes operados de las acciones listadas en los mercados autorizados de la Sociedad, informamos por la presente que la Sociedad no tiene conocimiento de circunstancia alguna que deba ser comunicada en los términos de la regulación estipulada como información relevante por las Normas de la Comisión Nacional de Valores y/o por los mercados en que se encuentran autorizadas su listado y/o negociación más allá de lo indicado en el párrafo del antecedente (Astor San Telmo)", detalló la firma.

La constructora fundada en 2005, que empezó a cotizar en la Bolsa de Comercio porteña a fines de 2010, tuvo una pérdida de $56,9 millones en el primer trimestre de este año, mientras que el rojo total del 2019 se ubicó en $775,9 millones. Además, en diciembre de 2019 finalizó el proceso de reestructuración de su deuda por u$s 150 millones a través de la emisión de u$s 180 millones de nuevas acciones, sumado a u$s 28 millones aportados por el Banco Itaú y una refinanciación de una Obligación Negociable (ON) por u$s 25 millones.