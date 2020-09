Súper cepo al dólar frena inversiones por u$s 25.000 millones en oro, cobre, plata y litio

Las nuevas disposiciones del Banco Central , que limitan la capacidad de las empresas para pagar sus deudas en el exterior, pone en dudas los proyectos a largo de la industria minera, inversiones que superan los u$s 25.000 millones. Así lo sugirieron fuentes vinculadas con la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), en base a un diagnóstico que la entidad realizó de la situación.

“Lo más inmediato se va a poner on hold”, aseguraron. La espada, hoy, pende sobre u$s 2500 millones a decidir sobre proyectos de cobre en San Juan y Catamarca, operaciones de litio que estaban previstas para el año próximo e iniciativas de ampliación de Veladero (oro y plata) que, ahora, se deberían revisar. En total, se habla de seis proyectos nuevos, dos existentes y dos en construcción, que se podrían frenar.

El martes, el Banco Central dispuso que las empresas que deban afrontar vencimientos externos entre el 15 de octubre y el 31 de diciembre, sólo accederán, como máximo, al 40% de los compromisos de capital que necesiten, siempre y cuando, no superen el u$s 1 millón mensual. En la práctica, a corto plazo, esto obliga masivamente a las compañías a un presuroso reperfilamiento, con alto riesgo de default. A largo, además, suma incertidumbre sobre la obtención de nuevo financiamiento.

“De repente, se empezaron a cerrar todas las formas habidas y por haber de generar inversiones productivas. La minería es un sector con una balanza netamente exportadora. Pero, también, exige, por años, inversiones que no tienen repago”, explicó una calificada fuente del sector. “Muchas inversiones en exploración quedan en la nada porque los proyectos no avanzan. Pero todo ese dinero queda en el país”, agregó.

Sin embargo, advirtió que las recientes medidas del BCRA interrumpirán grandes proyectos en carpeta, de alto potencial. “Se cortan las vías de financiamiento. Y, a los que ya vinieron, se los puso contra la pared porque están obligados a negociar, en 15 días, toda su deuda”, resaltó.

Como todas las mineras que operan en el país exportan, ninguna está exenta de deuda con el exterior. Además de los plazos para refinanciar, la nueva resolución las obliga a repagar $ 130 por dólar, cuando, por efecto de las retenciones, exportan a un tipo de cambio de más de $ 60. En consecuencia, el costo financiero se suma al de los insumos, ya que, al ser importados, ya están cotizados en $ 130.

“A menos de 24 horas del cachetazo, tenemos los ojos negros. Y el escenario tampoco es alentador para los que tengan que venir”, advirtieron. En CAEM, calculan un pipeline de inversiones por u$s 25.000 millones y u$s 35.000 millones a largo plazo. “Es muy difícil decidir un proyecto minero hoy, cuando hay que enterrar u$s 3000 millones. Si no se pueden devolver aportes de capital ni préstamos financieros, el panorama es muy desalentador. Hay inversiones que no se harán por la política cambiaria y por esta decisión del BCRA”, resaltaron.

Por ello, el sector insistirá en conseguir algunas flexibilizaciones. El año pasado, la minería tributó u$s 270 millones en retenciones. Al margen de estar convencidos de que, con eliminarlas, en un año, habría mayor recaudación fiscal que lo que se junta por ese impuesto, la propuesta es dejar entre 30% y 40% de lo exportado en el exterior, para poder cumplir con obligaciones fuera del país.