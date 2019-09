Sueldos ejecutivos, otra vez desde atrás

Como el país y su situación económica y financiera, la puja por los sueldos ejecutivos también puede dividirse en pre y post PASO. Todos los consultores, headhunters y ejecutivos consultados coinciden en que las elecciones primarias de agosto -y la consecuente devaluación e inestabilidad- descalibraron los presupuestos que habían diseñado las compañías. El escenario cambió por completo: cuando se aprobaron, los budgets preveían, por ejemplo, una inflación del 40%. Hoy, los privados estiman que alcanzará un 55%.

Frente a este escenario, las organizaciones están tratando de ajustar sus previsiones para intentar acompañar, lo máximo que puedan, la suba de los precios. Pero no lo lograrán: por segundo año consecutivo, los salarios del personal fuera de convenio perderán al menos 10 puntos contra la inflación. Y la frazada para intentar compensarlo es cada vez más corta.

Cuando no solo faltan varios meses para que se termine 2019 sino que encima esos meses prometen cierta turbulencia, pensar en armar un presupuesto para 2020 parece casi imposible. Pero estos son los meses en los cuales las organizaciones tienen que empezar a hacerlo y, si bien la mayoría lo hará con lápiz e tendrá que hacer cambios, tampoco pueden dejar en blanco el casillero de "subas salariales".

Hasta antes de las PASO, solo 40% de las empresas relevadas por Willis Towers Watson tenía un primer presupuesto armado. Y los consultores coinciden en que, de acá a noviembre, no se van a tomar decisiones estructurales, sino que las organizaciones van a ser lo más "creativas" posibles con lo que ya tienen presupuestado. "El punto es si este año realmente termina el 31 de diciembre en término de incrementos salariales. El año pasado, por ejemplo, a fines de diciembre el aumento había sido de 34,5%. Pero entre enero y marzo la mitad del mercado hizo un retroactivo para cubrir. Entonces, en términos salariales, el año terminó el 30 de marzo", señala Angeli.