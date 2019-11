Sueldos ejecutivos: el 37% ya recibe tres subas al año

Por una inflación anual proyectada en 55,6% y el consecuente aumento en el costo de vida, se empiezan a ver cambios en las prácticas de ajustes salariales para la alta gerencia en las empresas. En la Argentina, mientras que el 33% de las organizaciones ofrece dos incrementos al año; el 37% ya da tres; el 13%, cuatro y el 16%, cinco o más, advirtió a El Cronista Mercedes Bernardi, líder de Productos de Career de Mercer para la Argentina, Uruguay y Paraguay, al referirse a los resultados del último relevamiento de esta consultora en Recursos Humanos.

Del estudio, realizado en octubre, previo al día de elecciones, participaron 316 empresas con presencia en la Argentina. De acuerdo al informe, las compañías prevén otorgar a sus empleados fuera de convenio un ajuste salarial del 46,39% anual, 4,7 puntos por encima de la última encuesta post PASO, que se hizo en septiembre, en la que el incremento previsto para todo el año era del 41,70%.

Un 16% de las empresas participantes informó que tenía previsto volver a revisar el presupuesto luego de las elecciones del 27 de octubre, mientras que el 49% respondió que no sabía si iba a modificarlo o no después de esa fecha.

"Ese 46% es la mediana del mercado. Hay una dispersión importante, también. Si organizaras los datos de menor a mayor, las medidas centrales se quedan como 9 puntos por debajo de la inflación. Pero hay nichos que logran compensar la inflación", comentó.

Sin ir más lejos, el informe detalla que los mayores porcentajes anuales proyectados para este año se observan en las industrias de bancos, automotriz, seguros, energía y high tech.

En cuanto a la comparación de incrementos entre empresas de capital local y subsidiarias de multinacionales, las últimas ofrecieron dos puntos adicionales a los otorgados por las de capital argentino.

Además, y para compensar la caída de poder adquisitivo por el aumento de precios, el 31% de las compañías llevan adelante acciones como el pago de incrementos, el hecho de extender la elegibilidad de incentivos de corto y largo plazo, beneficios adicionales, pago de montos por única vez o hasta el seteo en otra moneda del pago parcial o total del salario.

En abril y octubre predominan los aumentos, aunque se ven incrementos en enero, julio y septiembre

"Algunas multinacionales ofrecen incentivos de largo plazo, como inversiones de la compañía, con instrumentos nominados en dólares o en otra moneda dura. Esto ya existía, pero se vuelve más interesante para los ejecutivos debido al contexto", agregó Bernardi.

Sin embargo, la práctica no es generalizada. El 38% de las compañías, no está implementando acciones especiales, mientras que el 31% todavía no lo tiene definido.

Respecto al pago de bonos por performance, Bernardi destacó: "No vimos cambios en las metodologías como consecuencia del contexto. Sí vemos que una de las mejores noticias es que hay un 55% de las empresas que están planeando pagarlo en target. Se nota el esfuerzo de las compañías". El 31%, en tanto, informó que el bono estará por debajo del target.

De cara al año próximo, las empresas estimaron un incremento salarial anual de 38% en promedio y 36% en mediana. El 45% no tiene el presupuesto definido para las subas de 2020 y el 41%, aunque definido, no lo tiene aprobado.