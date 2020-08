Sueldos de directivos: empresas prevén aumentos en línea con la inflación recién en 2021

Un tercio de las compañías ya está trabajando en el presupuesto salarial de 2021 para el personal fuera de convenio, año en que, según lo proyectado por las empresas, estos sueldos podrían acortar la brecha con la inflación.

El 33% de las compañías está definiendo ese presupuesto de cara al año próximo, para el cual estiman, en promedio, una inflación de 41% en promedio, con un mínimo de 40% y un máximo de 45%, según la firma, de acuerdo a una encuesta de Willis Towers Watson entre 389 grandes empresas, realizada durante la primera quincena de agosto.

Y estiman que ajustarán los salarios en un 39,3% en promedio al personal fuera de convenio, apenas un 1,7 punto por debajo de la inflación proyectada, con un mínimo de 36% y un máximo de 44%, según las que menos o más prevén otorgar.

Durante este año de pandemia, el ajuste salarial para personal no sindicalizado habrá acumulado, en promedio, un alza de 36,3%, con oscilaciones de 31% a 42% entre las empresas que menos o más van a otorgar. En tanto, el ajuste promedia un 32% para quienes trabajan bajo convenio gremial (de 25% a 40%, según el rubro), ante una inflación estimada en 40,3%. De cerrar en esa previsión, los sueldos terminarían perdiendo 4 puntos, en promedio, en los cargos jerárquicos y 8 puntos en los de empleados bajo convenio sindical con respecto al índice general de precios.

En febrero, previo a la pandemia, las empresas tenían previsto un alza promedio de 39,6% para al personal jerárquico, pero la pandemia hizo reducir en tres puntos esa previsión.

Ya el año pasado, las empresas ajustaron un 46% en promedio los sueldos del personal fuera de convenio, frente a una inflación que cerró en 53,8%, es decir, 7,8 puntos por debajo.

“En realidad, las empresas siempre tratan de que el presupuesto iguale a la inflación; pero, en años anteriores, la inflación se disparó y superó todas las previsiones y los incrementos salariales no pudieron acompañarla, no volvieron a ajustarse”, explicó Marcela Angeli, directora de Talento y Compensaciones de Willis Towers Watson. “Si bien para 2021 prevén estar en un nivel similar a la inflación, los salarios no podrán recuperar los puntos perdidos en 2019 ni en este año”, aclaró Angeli.

Pero no todos los sectores están planificando este año de pandemia ajustes similares. De hecho, las Fintech figuran entre las que más aumentarán los sueldos al personal no sindicalizado, con un total de 45,5% para el año, y una primera cuota ya abonada en el primer semestre de 16%.

En el segundo lugar figura el sector de Comunicaciones y Entretenimientos (TV, periódicos y revistas), con un presupuesto de 41% para 2020 siempre en relación al personal fuera de convenio, si bien ajustaron apenas un 5,9% en la primera mitad del año, según la encuesta. Consumo (40% para el año, 20% en el semestre) y alta tecnología (40% y 18,9%) figuran también entre los primeros puestos.

En el extremo opuesto, figuran el sector de Construcción (25%, sin ningún ajuste en la primera parte del año) y turismo (30% y 18,5%), dos de las actividades más afectadas por el aislamiento social preventivo.

Así, entre los extremos (sectores Fintech y Construcción) hay 20 puntos de diferencia, brecha que da cuenta sobre el impacto desigual del covid-19 en diversas actividades. “Nunca hubo más de 10 puntos de diferencia entre la actividad que más aumento otorgaba y la que menos lo hacía”, destacó Angeli.

Con respecto al porcentaje que abonarán del “bono target” en función del ejercicio 2020, el 31% de las empresas consultadas asegura que pagará entre el 91% y el 100%, mientras que el 17% abonará entre el 71% y 90%.

Además, la encuesta indagó sobre qué prevén hacer las empresas con respecto al teletrabajo a futuro. A partir de la experiencia actual, el 35% prevé extenderlo, mientras que un 36% aseguró que eso dependerá de la reglamentación de la nueva ley. Un 26% dijo que lo implementará, en tanto que sólo un 3% expresó que no implementará esta modalidad. Al respecto, un 40% de las compañías prevé aplicar el trabajo a distancia dos veces por semana y otro porcentaje similar, tres veces. En tanto, un 10% lo hará sólo una vez por semana y el 10% restante, cuatro veces.

Además, la encuesta de Willis Towers Watson consultó sobre algunas medidas que las empresas están tomando con respecto a esta modalidad de trabajo. El 44% aseguró que ya tenía implementado un horario laboral flexible desde antes de la pandemia, otro 24% lo comenzó a aplicar durante la cuarentena, mientras que un 18% lo está evaluando.

En segundo lugar, sólo el 5% ya abonaba el costo de Internet a sus empleados, un 10% comenzó a hacerlo y otro 35% lo estudia, mientras que la mayoría, el 49%, no prevé abonar esos gastos extra a empleados.

Apenas un 2% paga el costo de electricidad hogareña y sólo 22% analiza hacerlo, mientras que un 75% no lo prevé abonar.

También consultó sobre la entrega de equipos y mobiliario para el teletrabajo: un 41% comenzó a entregar monitores a sus empleados (un 11% ya lo hacía desde antes y un 17% lo estudia), en tanto que un 43% comenzó a proveer teclados (12% ya lo facilitaba desde antes).

Durante la pandemia, un 43% comenzó además a dar a sus empleados una silla ergonómica para trabajar en casa (apenas un 9% lo tenía implementado desde antes) y un 21% lo estudia. Pero sólo el 2% comenzó a entregar escritorio y el 6%, una impresora.

En cuanto a los beneficios relacionados al bienestar, el 17% comenzó a ofrecerles clases de yoga y un porcentaje igual, de gimnasia (el 13% ya lo hacía e igual porcentaje lo evalúa). Por último, un 31% comenzó a ofrecer contención psicológica, mientras que un 18% ya la ofrecía desde antes. En este sentido, un 66% implementó iniciativas relacionadas con el bienestar emocional, o prevé hacerlo.

Por último, para comunicarse con sus empleados, el medio más mencionado son las plataformas virtuales (Zoom, Meet, Teams) y el Whatsapp.