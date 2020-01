Starbucks y otras empresas cierran más de 2000 locales por el coronavirus en China

Distintas empresas con operaciones en China cerraron preventivamente gran parte de sus sucursales en ese país debido a la propagación del coronavirus, que provocó la muerte de más de 130 personas hasta el momento entre más de 6000 casos de infectados.

Starbucks ya cerró la mitad de sus cafeterías en el gigante asiático. De las 4000 que tiene en ese Estado, ya bajaron sus persianas de forma temporal 2000. No obstante, desde la empresa, destacaron que esta situación no repercutirá en los resultados de sus ventas proyectadas para este año. "Aunque China representa un mercado importante para Starbucks, estimamos que este virus no nos afectará de forma negativa en nuestro negocio", señalaron.

Otros jugadores del mercado fast-food también decidieron cerrar. McDonald’s, KFC y Pizza Hut bajaron las persianas de sus restaurantes en diversas localidades de la región, como Xiantao, Wuhan, Ezhou, Qianjiang y Huanggang.

En los McDonald’s que continúan abiertos, se están distribuyendo máscaras entre los equipos de trabajo para que el personal las use y así evite contagiarse. También, la marca inició una campaña de concientización para promover el lavado frecuente de manos y manda de vuelta a sus casas a empleados que presenten síntomas de fiebre o resfrío. Informaron que los sueldos de los trabajadores no se verán afectados mientras las actividades permanezcan suspendidas.

Mirá también Flybondi lanza una promoción para viajar por $ 999 el tramo La aerolínea cumple dos años y lo festeja con una oferta que se extenderá hasta el 31 de este mes. El descuento aplica para todos los destinos a los que vuela la empresa en la Argentina en determinadas fechas

Lo mismo hicieron firmas de indumentaria y bazar, como H&M, Uniqlo e Ikea, que ya cerraron más de 50 tiendas. Asimismo, Disney no abrió sus parques situados en Shanghái y Hong Kong.