Sorpresas en las agencias de turismo: algunas cobraron el 30% y ahora dan reembolsos

Hoy por la mañana, muchos usuarios se sorprendieron cuando ingresaron a las plataformas online de las principales agencias de turismo y encontraron que los precios de los pasajes y los paquetes al exterior aparecían con el recargo del 30% que establece la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, sancionada el sábado a la madrugada por el Senado.

Aunque la medida de emergencia económica recién entró en vigencia a la tarde de este lunes, algunas agencias de viaje incluyeron el impuesto a sus productos en las primeras horas, ante la posibilidad de que se publicara hoy la norma, que tributa las compras con tarjeta en moneda extranjera y la adquisición de dólares para atesoramiento. Precisamente el artículo 87 dice que la ley "comenzará a regir a partir de la hora cero del día de su publicación en el Boletín Oficial".

Desde el sector, explicaron que esperaban que la publicación de la norma ocurriera esta misma mañana, por lo que muchas empresas ya habían adaptado sus sistemas para realizar el cobro con el "impuesto PAIS".

Voceros de Despegar aseguraron que la decisión de cobrar el 30% por adelantado se debe a que el sitio web "trabaja de forma continua 24/7". "Estuvimos trabajando contra reloj para adecuar nuestra plataforma, entendiendo que la ley se publicaba hoy. Si esto no sucede y el cliente adquirió algún producto con el recargo incluido, nos pondremos en contacto con él para reembolsarle la suma que le cobramos en concepto de impuesto. Si, por el contrario, se publica, y el cliente compra un producto que aún no tiene el impuesto, lo contactaremos para cobrárselo", detallaron.

Por su parte, Francisco Vigo, country manager de Almundo, afirmó que la ley exige que los agentes de percepción del impuesto para los servicios no aéreos sean las agencias de viajes, mientras que para los servicios aéreos serán las aerolíneas. "Por el momento, las líneas aéreas no han aplicado el incremento de los impuestos dado que están esperando a ver cómo se implementa este apartado de la ley, que, por otra parte, indica que si estas empresas no acceden al Mercado Único y Libre de Cambios, quedan exentas del impuesto", aclaró.

En lo que se refiere a servicios terrestres, donde las agencias sí son agentes de percepción, Almundo ya se anticipó al cobro del 30% desde las 0.00 horas de hoy.

Avantrip, en tanto, aplicó el mismo criterio que Almundo. "En lo que respecta a la oferta terrestre, ya se cobra el 30%. En cuanto a las aerolíneas, algunas ya lo están haciendo y otras todavía no", expresaron desde la firma.