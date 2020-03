Sophos cambia de manos: la compró un fondo tecnológico

La empresa de ciberseguridad británica, Sophos, cambia de manos. El fondo de capital privado Thoma Bravo, especializado en inversiones de software y tecnología, compró en efectivo el total de acciones de la compañía que completa así el proceso de adquisición que empezó en octubre del año pasado.

La compra valúa a la empresa en u$s 3900 millones y le da nueva vida a sus accionistas: para quienes compraron papeles en su Oferta Pública Inicial (IPO) en 2015, las ganancias rondan el 168%, comunicó la empresa en una declaración de prensa. Aunque la cifra de la adquisición no trascendió, sí se sabe que los términos del acuerdo establecen que los accionistas actuales de Sophos recibirán u$s 7,40 por acción.

La aprobación de la adquisición, que tomó cuatro meses, terminó votándose en diciembre del 2019 y significa que la compañía dejará de cotizar oficialmente en la Bolsa de Londres. "Estamos entusiasmados por iniciar un nuevo capítulo de crecimiento para ofrecer tecnología de ciberseguridad de última generación", dijo Kris Hagerman, CEO de Sophos.

No es poca cosa. En el último año, el crecimiento de la compañía fue de 44% año contra año, impulsado principalmente por su negocio en la nube. Su plataforma principal, Sophos Central, fue punta de lanza en este cambio que impactó también en su mix de productos que se modificó para incluir en un 60% aquellos de última generación: en el mundo, son 100 millones los usuarios que utilizan sus productos, incluido Sophos XG Firewall con arquitectura Xstream, una solución de seguridad world class. La idea es utilizar los fondos de Thoma Bravo para seguir creciendo en tecnologías clave como Deep Learning, una clase de Inteligencia Artificial, para preparar a las empresas ante posibles ataques.