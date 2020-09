Solo 8% de las empresas admite no haber aumentado salarios en lo que va del año

El 8% de las empresas todavía no otorgaron ningún incremento entre enero y agosto de este año, según un informe difundido por Mercer que agrega que entre esas compañías, el 82% estima realizar un aumento del 25% entre septiembre y diciembre y el 18% restante no otorgará incrementos.

Para el año próximo, según el estudio, sólo un 29% de las organizaciones respondieron tener un estimado de incrementos salariales que será del 40% anual, al tiempo que el alza de precios esperado es del orden del 40,6% para el próximo año.

En promedio, las empresas prevén otorgar un incremento salarial del 39% en 2020 para el personal fuera de convenio con una inflación anual estimada del 41,3%, detalla el estudio elaborado entre 342 empresas. Al mismo tiempo, el informe especificó que el aumento efectivamente otorgado hasta julio equivale a un 20%, mientras que la inflación acumulada hasta este mes es del 16%.

En diálogo con El Cronista, Ivana Thornton, Directora de Career de Mercer consideró que gran parte de los salarios privados medios perderán contra la inflación proyectada e identificó: "Hay algunas pocas excepciones que son las Fintech y Tecnología, que en principio igualarán al nivel de precios. Sin embargo, casi la totalidad del mercado estará por debajo del Índice de Precios estimado y este gap será muy pronunciado en las industrias más afectadas como, por ejemplo, las vinculadas al petróleo y gas, ingeniería y construcción".

En esa línea, Mercer proporcionó en detalle las subas salariales esperadas por industria. Entre las industrias que superan la mediana del mercado del 39%, se ubican las Fintech (42,7%), High Tech (41,8%), Retail (40,4%), Consumo Masivo (40,2%), Agro (40,1%), Ciencias de la Vida (40%) y Automotriz (40%), mientras que de la vereda de enfrente asoman los sectores vinculados a Energía (23,3%), Ingeniería y Construcción (28,8%), Servicios (34,1%) y Bancos (26%).

Recalendarización

Empezando a transitar el noveno mes del año, apenas algunos sectores como transporte, alimentos y bancos lograron cerrar sus respectivas paritarias, al tiempo que los estatales quieren negociar sus incrementos en septiembre. Ante esta situación, Mercer espera una fuerte concentración de incrementos en el segundo semestre del año.

En base a la información proporcionada por los encuestados, el 41% de las empresas señaló que dará dos incrementos, el 29% otorgará tres, el 18% otorgará cuatro, el 10,5% dará solo un aumento, mientras que el 1,5% ninguno. "Las empresas esperan otorgar las subas, pero la evolución de los negocios será la variable determinante para esto", consideró Thornton, quien al mismo tiempo resaltó las dificultades económicas coyunturales: "Dado el contexto, no se puede afirmar con exactitud que los incrementos proyectados para lo que queda del año realmente sucedan", sumó.

Además, Mercer confirmó que el 8% de las empresas todavía no otorgaron ningún incremento entre enero y agosto de este año. Si se discrimina por este universo, el 82% estima realizar un incremento del 25% entre septiembre y diciembre, al tiempo que el 18% restante no otorgará incrementos.

Con respecto a la proyección 2021, sólo un 29% de las organizaciones respondieron tener un estimado de incrementos salariales siendo este del 40% anual, al tiempo que el alza de precios esperado es del orden del 40,6% para el próximo año.

El rol del home office

A la espera de una liberalización de las restricciones que decretó el Gobierno, el 65% de las empresas ya está trabajando en el regreso gradual a la oficina con el protocolo sanitario correspondiente.

Para los empleados que no puedan trabajar desde sus casas se habilitará el trabajo en la oficina (17%). Un 15% indicó que se darán opciones al colaborador que plantea no querer regresar al lugar de trabajo, un 12% indicó que se decidió no regresar al lugar de trabajo en 2020, un 11% está evaluando el tema y un 2% señaló otras opciones.

Debido a los cambios que generó la pandemia en el mercado laboral, muchas compañías esperan que el teletrabajo forme parte, en menor o mayor medida, de su modus operandi cotidiano. Previa promulgación de la Ley de Teletrabajo, el 85% de las empresas manifestó que alentarán a sus empleados a aumentar el trabajo remoto.

Lo cierto es que es una oportunidad que tienen las compañías para achicar sus estructuras, y así, reducir costos. El 29% de los encuestados está evaluando alguna acción con respecto al espacio físico como reducción de metros cuadrados, rescisión de alquileres, contratación de espacios de co-working y/o cambios de lay-out pre-Pandemia, mientras que un 56% no tomará medidas al respecto y un 15% señaló que no aplica.

La Ley de Teletrabajo, recientemente promulgada, despertó una lluvia de críticas de algunos especialistas por considerarla "retrógrada" y una invitación "al abuso y la litigiosidad". La consultora, en tanto, señaló que el 68% de las organizaciones encuestadas está a la espera de la reglamentación a fin de definir si entrará o no en el Régimen, un 17% indicó que mantendrá el plan de alentar a una mayor cantidad de empleados a adoptar la modalidad de trabajo remoto y el 13% señaló que no hay planes futuros de cambios en relación a la política actual de trabajo remoto.

Por su parte, sólo el 7% tomará medidas a raíz de la promulgación de esta ley: un 4% expresó que se restringirá la política de trabajo remoto a determinados casos y un 2% comentó que se cancelarán los planes de aumentar los casos de teletrabajadores y, por último, un 1% señaló que no está previsto el trabajo remoto.

Como aspectos positivos, el 22% de las organizaciones manifestó que cuenta con un plan de capacitación en vistas a las nuevas tecnologías y herramientas de apoyo que requiere la Ley de Teletrabajo y el 36% lo está desarrollando, mientras que un 42% no lo tiene