SoftBank admite errores y haber hecho

El grupo financiero japonés SoftBank registró su primera pérdida trimestral en 14 años este miércoles, arrastrada por un golpe de u$s 8900 millones en su mega-fondo Vision. El CEO de Softbank, Masayoshi Son, admitió un pobre criterio de inversión y haber hecho ojos ciegos a los problemas en el start-up WeWork.

La escala de la pérdida muestra los riesgos de la estrategia de Son de zambullirse en emprendimientos que son grandes quemadores de efectivo, evaluó la agencia Reuters. También, afectó sus esfuerzos por lanzar un segundo fondo masivo.

El espectacular incendio de WeWork este año provocó cuestionamientos a la decisión de Son de respaldar a emprendedores tecnológicos no convencioanles, como el de WeWork, Adam Neumann. El mes pasado, Softbank se vio forzado a gastar más de u$s 10.000 millones para salvar al start-up de oficinas compartidas, después de que fracasara su salida a bolsa.

"Mi criterio de inversión fue pobre en muchos sentidos y estoy reflexionando profundamente sobre eso", dijo Son, de 62 años, en la conferencia de prensa posterior a la presentación de los resultados.

Fue una remarcable autocrítica para un ejecutivo bien conocido por su entusiasmo.

Dijo que hizo ojos ciegos a los problemas con Neumann, en áreas como gobierno corporativo. No obstante, Son fue desafiante, en el sentido de que dijo que WeWork es, todavía, un negocio sólido. Agregó que, eventualmente, podría haber una recuperación de golpe en sus beneficios.

Softbank dijo que su Vision Fund, de u$s 100.000 millones, contribuyó a una pérdida operativa de 970.000 millones de yenes (u$s 8900 millones), durante el trimestre julio-septiembre, y una inédita pérdida de 537.900 millones de yenes para el ejercicio de seis meses, en tanto que el valor de sus apuestas tecnológicas, como WeWork y Uber, cayó.

En términos generales, el grupo registró una pérdida operativa de 704.000 millones de yenes (u$s 6500 milloens) en el trimestre julio-septiembre, comparado con el beneficio de 706.000 millones del mismo período del año anterior, y una pérdida de 48.000 millones de yenes proyectada por los analistas, según Refinitiv.

Softbank dijo que la pérdida combinada de sus acciones en WeWork y las que tiene Vision Fund en esa empresa sumaron u$s 8200 millones.

Deuda en foco

Los resultados ponen una renovada lupa sobre la considerable pila de deuda de Softbank. Tiene más de u$s 51.000 millones en bonos extraordinarios y otros préstamos bancarios por u$s 36.000 millones. El costo de interés promedio de estas deudas es del 3,7%, el séptimo más alto entre todas las empreas del Nikkei 225 Stock Average, según datos de Refinitiv. Tanto Moody's como S&P la califican como "deuda basura".

El Vision Fund, respaldado por Arabia Saudita, que está conducido por el ex Deutsche Bank Rajee Misra, había invertido u$s 70.700 millones en 88 empresas hasta fines de septiembre. Esas inversiones valen, ahora, u$s 77.600 millones.

Con un mayor escrutinio del mercado sobre el camino hacia la rentabilidad de muchas de sus apuestas en nuevas empresas no probadas, Son también fue más cauteloso sobre los tiempos de los IPO, un paso esencial para desbloquear capital para mantener su inversión en crecimiento.

Son dijo que esperaba que el segundo Vision Fund se llevara a cabo según lo programado, y en un tamaño similar al primer fondo, pero se negó a proporcionar una actualización sobre las negociaciones con los inversores. El valor de la mayoría de las inversiones cotizadas del fondo, incluidas Uber, Slack Technologies y Guardant Health, disminuyó durante el trimestre. En Uber, esa caída ha continuado a medida que aumentan las pérdidas y termina un bloqueo de acciones posterior a la salida a bolsa, con sus acciones alcanzando nuevos mínimos esta semana.

Las actividades de inversión de SoftBank están respaldadas por otros pilares del imperio de Son, incluido el operador nacional de telecomunicaciones SoftBank Corp, que el martes informó un aumento del 9% en las ganancias operativas del segundo trimestre, superando las estimaciones, impulsado por su negocio móvil. SoftBank no emitió un pronóstico para el año fiscal actual, diciendo que había demasiados factores inciertos.