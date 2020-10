Shoppings se aferran a la abstinencia de compra mientras se dilata la apertura

"Nos están condenando a muerte". La sentencia fatal fue pronunciada por un vocero de una de las firmas más importantes de centros comerciales del país, apenas se supo que los shoppings de la Ciudad, cerrados hace siete meses por la cuarentena, no podrían reabrir hoy sus puertas como se les había prometido. Es que en medio de esta espera agónica, dueños y locatarios habían recibido la confirmación del Gobierno porteño de que esta vez serían incluidos a la hora de flexibilizar actividades. Pero la reunión que Horacio Rodríguez Larreta mantuvo con el presidente Alberto Fernández en la tarde del viernes para coordinar cómo seguiría el aislamiento social dejó congelado por unos días el anuncio.

Los estrictos protocolos que el sector tiene preparados desde abril, avalados por el Centro Stambulian, no estuvieron entre las objeciones presidenciales. Tampoco el temor a no poder controlar eventuales aglomeraciones. El motivo por el que Fernández pidió a la 'Ciudad de la abundancia no habilitar aún los shoppings tuvo que ver con un gesto simbólico en momentos en que se impondrían duras restricciones en 18 provincias. "Se pidió que haya un equilibrio sanitario en los anuncios", reconoció una fuente del Gobierno porteño a El Cronista.

Para el sector fue un mazazo. Apenas pudieron salir del aturdimiento, recordaron que de los 5000 locales que tienen los 41 shoppings de área metropolitana, el 25% ya cerró sus puertas de forma definitiva. Según datos de la Cámara Argentina de Shoppings Centers (CASC), esto implicó una pérdida de 10.000 puestos de trabajo, sobre las 50.000 personas que emplea el sector de manera directa en el AMBA. "Las pérdidas económicas son enormes. Esto no se aguanta más", aseguraron con angustia.

Es por eso que desde el Gobierno porteño se apuraron en salir a aclarar que trabajarían el fin de semana para ajustar detalles con Nación y destrabar el permiso. Fuentes de la Ciudad adelantaron a El Cronista que el jefe de Gabinete, Felipe Miguel, se reunirá mañana en la Casa Rosada con la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, para lograr que los centros comerciales puedan reabrir lo antes posible y no se pierdan las ventas por el día de la madre.

Se trata de una fecha clave para el rubro. La facturación del último trimestre del año suele ser agraciada como consecuencias de los regalos que se hacen a las madres y en Navidad. No es todo. El sector también esperan que funciones el "efecto compra postergada" y que los consumidores de mayor poder adquisitivo salgan en tropel a saciar su abstinencia.

"Si se pone como parámetro los buenos resultados del Distrito Arcos Premium Outlet, el único complejo porteño habilitado desde el 3 de agosto por estar a cielo abierto, las expectativas de corto plazo son alentadoras", dicen desde la firma IRSA, propietaria de 14 shoppings en el país.

Si se perdieran las ventas del día de la madre, esa ecuación podría cambiar. Desde la CASC aseguran que esta semana sabrá si cierran o no otros 1000 locales más.