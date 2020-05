Se patentaron menos de 5000 autos en abril, la peor marca de la historia

La situación de aislamiento social, preventivo y obligatorio y el cierre de los registros automotores por la pandemia del coronavirus generó un abril el registro más bajo en patentamiento de vehículos en la historia.

Apenas se registraron 4385 vehículos nuevos, un 88,3% menos que las 37.321 unidades que en abril de 2019, que ya había sido bajo en ventas, y un 75,4% menores a las de marzo según informó la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

Los patentamientos registrados en abril fueron producto de las ventas realizadas antes del comienzo del aislamiento, ya que el mes “tuvo un movimiento comercial nulo”.

“Estamos reforzando nuestros planteos para lograr iniciativas de reactivación inmediata, comenzando con una reducción importante en la carga impositiva nacional, provincial y municipal como medida de emergencia por los próximos 90 días, para que la situación no se torne insostenible en el nivel de empleo, producción y venta; caso contrario, los concesionarios no podremos afrontar nuestros gastos y ni siquiera el 25% de los salarios que pagaremos en el mes de abril. El gremio ha comprendido que se está frente a una situación extraordinariamente negativa, con una pandemia global donde las mayores economías del mundo han sucumbido en niveles nunca visto por nosotros. Las medidas que se tomaron hasta ahora no fueron suficientes para la subsistencia del sector”, destacó Ricardo Salomé, presidente de Acara.

Mirá también Advierten que varias aerolíneas ya no volverán a la Argentina Directivos de asociaciones de líneas aéreas señalaron que es el único país en el mundo que decidió prohibir los vuelos para después del 1 de septiembre.

En tanto, el Secretario General de Acara, Rubén Beato, destacó: "Tendremos un próximo trimestre muy, muy duro. Hoy estamos en el peor de los escenarios, venimos de tres años de bajas importantísimas en los niveles de patentamiento, pasando de 900.000 a 460.000 unidades, y con un año 2020 que a duras penas llegará a las 200.000 unidades, mientras que nuestras estructuras están preparadas para vender 750.000" vehículos.

En el acumulado entre enero y abril, se patentaron 94.849 vehículos, un 46,3% menos que los 176.661 registrados en igual periodo de 2019.

En caso de llegar a las 200.000 unidades durante 2020, la comercialización de vehículos nuevos registraría en cuatro años una reducción del 77% del nivel de ventas alcanzado en 2017, cuando se patentaron 900.000 unidades. En 2018, las ventas sumaron 800.000 vehículos y en 2019, 460.000 unidades.