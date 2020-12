Aeropuertos Argentina 2000: se oficializó la prorroga y Eurnekian controlará 35 terminales aéreas de la Argentina por 10 años más

El Gobierno oficializó hoy en el Boletín Oficial la prorroga por 10 años de la concesión de los aeropuertos a la empresa Aeropuertos 2000 del empresario Eduardo Eurnekian.

La noticia ya se había dado a conocer hace dos semanas cuando el fundador de la firma y titular de Corporación América se reunió con el presidente Alberto Fernández en la Casa Rosada y quedó confirmada hoy.

El decreto prorroga hasta 2038 el contrato de concesión suscripto el día 9 de febrero de 1998 y que finalizaba en 2028, entre el Estado Nacional y la compañía Aeropuertos Argentina 2000 SA.

En tanto, la empresa se compromete a realizar una inversión de u$s 2500 millones, de los cuales u$s 1400 se desembolsarán en los próximos siete años que se financiarán con el propio flujo de la operación y fondos provenientes de fideicomisos del sector a los que aporta la compañía todos los meses con un 15% de su facturación.

"En el peor año para nuestra concesión, reafirmamos el compromiso con el país, con el desarrollode la industria, el turismo y las comunidades donde operamos. Implementaremos un plan federal que generará 15.000 puesto de trabajo", había explicado Martín Erunekian, presidente de la firma, luego de la reunión en Casa Rosada en la cual también estuvo presente.

En detalle, de la Inversión Directa de la empresa, Aeropuertos completará las inversiones en proceso y en stand by por la pandemia y para el período 2024 y 2027 inlusive se comprometió a desembolsos por u$s 200 milones, a rzón de u$s 50 millones cada año.

El contrato mantiene la exclusividad en los términos establecidos en las condiciones técnicas para la prórroga y especificaciones necesarias para su otorgamiento, las que fueron suscriptas por el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna) y por el concesionario.

El análisis de los equipos técnicos que estudiaron el tema concluyó que la prórroga del plazo de la Concesión se presentaba como la medida razonable para lograr el equilibrio económico- financiero del contrato de concesión.