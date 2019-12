Se adelanta la 'vuelta al cole': aumentó un 20% la demanda de útiles escolares

Las mesas de exámenes del ciclo lectivo 2019 todavía no terminaron, pero los comerciantes de artículos escolares ya están pensando en el regreso a clases. Algunas librerías activaron promociones, con descuentos de hasta un 40%, y otras congelaron los precios para adelantar la "Vuelta al cole" y estimular la venta en las vísperas de las Fiestas.

En las últimas semanas, aumentaron alrededor de un 20% las compras por parte de padres previsores que se anticipan a una posible disparada de precios en enero y febrero. "Notamos que recientemente la demanda incrementó considerablemente. Hay familias que empezaron a evaluar los valores de los útiles para el próximo año y ya están comprando. Muchos regalos navideños son mochilas y agendas, por ejemplo", señala Oscar Paradela, gerente de Los Pibes, y agrega que hay un 10% off en todos los artículos en cualquiera de los locales de la compañía: "Trabajamos con varias marcas que se ajustan a los diferentes perfiles de clientes que tenemos, con un amplio rango de importes".

Por su parte, la cadena Staples congeló sus precios hasta fines de diciembre y sumó un descuento de hasta el 20% adicional con tarjetas de fidelización, además de ofrecer rebajas en las redes sociales, con entregas a domicilio en todo el país para transacciones online. "Algunas marcas ya comunicaron subas que no hemos trasladado todavía. Estamos analizando en qué momento de enero conviene hacerlo, contemplando la mejor propuesta para los consumidores", dice Germán Di Carlo, CEO de Staples Argentina, y asegura que habrá acciones atractivas también en enero.

Di Carlo menciona que las ventas relacionadas con la ´vuelta al cole´ en la primera quincena de diciembre crecieron alrededor de un 30% respecto de años anteriores. "Esperamos que aumente el porcentaje en lo que resta del mes, cuando los colegios dan a conocer las listas escolares, aunque muchas instituciones educativas recién distribuyen los listados en febrero", afirma el directivo, y añade que "la anticipación le permite al sector tener una dinámica más eficiente en la atención al cliente y el abastecimiento, lo que se traduce en precios más bajos para el usuario final".

En tanto, la librería Popeye, situada en el barrio porteño de Palermo, brinda ofertas de hasta un 40% en productos seleccionados. "Armar la mochila es todo un presupuesto, en el que muchos padres piensan invertir su aguinaldo. La planificación hace que sea más fácil ahorrar gastos innecesarios de último momento, ya que, con tiempo, se pueden comparar precios y elegir la opción más conveniente", explican desde la firma.

De igual modo, Librerías Peluffo, que tiene dos sucursales en microcentro, brinda la posibilidad de abonar con códigos QR de Mercadopago y realiza acciones promocionales tanto en sus locales físicos como en su tienda digital. Al igual que lo hizo este año, MercadoLibre realizará ofertas en el marketplace, que incluirán productos de distinto tipo.

Después de un 2019 flojo en ventas, proyectan un repunte para 2020. No obstante, las expectativas son moderadas. "La gente ya está comprando, pero no hay financiación. Es un problema, porque los clientes nos piden abonar con cuotas. Si el Gobierno no incorpora el Ahora 12, los libreros la vamos a pasar mal", sostiene el gerente de Los Pibes, y comenta que hay "un cuello de botella" con los pagos. "La mercadería ya se pagó en efectivo, pero el grueso de las ventas no se da hasta febrero. Y si a eso, le sumamos el pago en cuotas, estamos complicados", analiza.

El 70% de los productos del sector son importados y provienen de China. La industria finaliza 2019 con una caída de las ventas de entre un 40% y un 45% en comparación a 2018.