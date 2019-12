Saudi Aramco salió a la Bolsa con récord y su valor superó los u$s 1,8 billones

La petrolera Saudi Aramco protagonizó la salida a la Bolsa más resonante del año tras varias idas y venidas respecto de su debut bursátil. En su lanzamiento en el parqué de Riad, los títulos de la compañía treparon un 10% sobre su precio original y la valoraron en u$s 1,8 billones, por encima de los u$s 1,1 billones que actualmente ostenta Apple o los u$s 860.000 millones de Amazon.

“Es un gran día para Arabia Saudita, sus líderes y su pueblo. Es el ‘Día D’ para Aramco, de reconocimiento y reivindicación”, aseguró el principe Abdulaziz bin Salman, ministro de Energía nacional, en diálogo con Reuters. Por su parte, la Bolsa de Riad también se vio beneficiada e ingresó al ranking de las 10 más valiosas del mundo.

Las acciones de la firma saudí abrieron la jornada a 35,2 riales (u$s 9,39) por unidad, un 10% por encima del precio fijado la semana pasada en la oferta pública inicial (32 riales), lo máximo permitido por el índice Tadwul. Los especialistas prevén que, en caso de repetirse este incremento en las próximas dos jornadas, podría superar los u$s 2 billones en valuación.

Sin embargo, la compañía también tendrá uno de los free float más chicos del mercado con solo un 1,5%. Esto hace referencia a la cantidad de títulos del paquete accionario realmente se encuentran en circulación y disponibles para adquirir en el mercado.

En su IPO, la empresa estatal levantó una cifra récord de u$s 25.600 millones de dólares, lo que le dio su actual capitalización bursátil. Durante su primera hora de cotización, se intercambiaron 766,8 millones de acciones de la petrolera.

De esta manera, se convirtió en la empresa compañía más valiosa del mundo. Para ponerlo en contexto, superó la marca de la plataforma de e-commerce china Alibaba que en 2014 había captado u$s 25.000 millones. A la hora de compararla con otros players del sector, la diferencia es aún mayor. Por caso, sextuplica el valor de Exxon Mobil.

“Es un IPO exitoso y la salida a Bolsa de Aramco le agregará profundidad al mercado local al brindarle exposición a un sector vital de la economía de Arabia Saudita”, indicó Bassel Khatoun, managing director en Franklin Templeton Emerging Markets Equity.

De acuerdo a lo consignado por Reuters, desde la firma dirigida por el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, utilizarán estos fondos para financiar proyectos locales. Saudi Aramco recibió el apoyo de inversores nacionales y regionales, mientras que el interés extranjero fue un poco más frío. No obstante, desde el Ministerio de Finanzas señalaron que aprovecharán el ‘ruido’ que generó este listing para seducir a los inversores extranjeros.