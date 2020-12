Este no es un año más para Rolando Castro. A fin de abril, y en plena pandemia, asumió como gerente general de Avon para la Argentina, Chile y Uruguay. En el país, está al frente de un equipo de poco más de 1200 personas. Desde las plantas ubicadas en los municipios de San Fernando y Moreno, la firma produce más de 400.000 productos por día.

Con uno de los objetivos puestos en acelerar la digitalización del negocio para potenciar la oportunidad de las revendedoras independientes, que son más de 300.000, y mientras la compañía avanza en el proceso de integración dentro del Grupo Natura & Co (Avon, Natura, The Body Shop y Aesop), Castro no pierde de vista los otros focos sobre los que viene trabajando la empresa, a través de su fundación: las campañas para prevenir el cáncer de mama y su compromiso para erradicar la violencia de género.

¿Qué balance hace del año?

Fue desafiante. Un año que nos va a dejar a todos un enorme aprendizaje. Me tocó tomar el rol prácticamente al inicio de la cuarentena y fue lidiar con una enorme incertidumbre, con mucha priorización del cuidado de las personas, tanto de nuestros colaboradores como en nuestra red, no solo desde un punto de vista sanitario sino desde un punto de vista de bienestar. En seguida tomamos la decisión de trabajar home office todas aquellas personas que pudieran hacerlo. Inicialmente nos enfocamos en bienes esenciales, incluso lanzando algunas líneas de producto, como alcohol en gel.

¿Cómo resultó la experiencia del home office?

El teletrabajo tuvo enormes desafíos: los horarios, las condiciones. Hicimos llegar a la gente unos kits para que estuviera cómoda con su postura, herramientas como auriculares y cosas que hicieran más llevadera esta vida de la oficina en casa. Más de 500 colaboradores están trabajando desde la casa.

¿Planea volver a la oficina?

Muchos estamos con ganas de volver al contacto visual presencial. No es claro con qué velocidad vamos a volver. Aprendimos que virtualmente se pueden hacer muchas más cosas que las que creíamos. El teletrabajo da herramientas y flexibildiad muy positivas, en medida que no sean forzadas. Estamos hablando de ir a un modelo híbrido. Estamos trabajando en protocolos para tener las salas configuradas de determinada manera, los puestos de trabajo con cierta distancia, turnos rotatitvos...

¿De qué modo acompañaron a las revendedoras?

Compartimos mensajes de cuidado, trabajamos en la digitalización de procesos, llevamos ese contacto presencial cada vez más a algo digital, con contacto en las redes, con tutoriales, dándoles entrenamiento para que aprendan a trabajar con algunas herramientas digitales que tal vez estaban disponibles pero no las usaban. Las herramientas digitales son un gran potenciador de la venta directa y bajan un montón de barreras, como la geográfica. Cerca del 50% de nuestra red está digitalizada de algún modo. Acabamos de lanzar una nueva tienda online, porque permite asemejar a lo que es un ecommerce pero con una revendedora involucrada.

La firma, a través de la Fundación, trabaja con causas vinculadas a la mujer, como la prevención del cáncer de mama y las campañas contra la violencia de género...

Con casi un femicidio en la Argentina por día, con las estadísticas de la ONU diciendo que 3 de cada 10 mujeres van a sufrir algún tipo de violencia física o sexual, las empresas tienen un rol importante de cumplir. Desde Avon estamos comprometidos con esa causa. En 2017 fuimos pioneros en tener un protocolo interno para apoyo a colaboradoras que pudieran estar en ese tipo de situación. Ahora, como parte de Natura & Co, estamos unificando el protocolo, que incluye acompañamiento y asesoramiento legal, psicológico y financiero a colaboradoras que pudieran estar siendo víctimas de violencia de género y también capacitación y concientización de toda la gente que trabaja en la compañía. De hecho, hemos capacitado al 100% del personal en lo que tiene que ver con una primera escucha.

¿Cómo está hoy la operatoria en términos de exportaciones?

Exportamos un 35% (a Chile, Uruguay y Paraguay) de lo que producimos en la fábrica. El 100% de la venta de belleza de Uruguay sale de la Argentina. Tenemos interés en seguir creciendo, en la medida que esos negocios vayan creciendo. No tenemos definido empezar a exportar a otras geografías. El proceso de exportación está funcionando muy bien nos tiene contentos y orgullosos.

En el mercado interno, ¿cómo va a cerrar el año?

El primer trimestre fue bueno. El segundo requirió de un acomodamiento a todo el contexto, que fue difícil, porque ajustamos nuestro portfolio y lo acotamos a productos esenciales y porque hubo revendedoras que tuvieron que interrumpir la operación por algún tiempo. En el tercer trimestre hubo un boom, con mucha gente tratando de generar ingresos extras y mucha demanda. Fue un segundo semestre que vino a compensar lo malo que fue ese segundo trimestre y estamos notando a fin de año cierta reducción el ticket promedio, respecto al boom que vimos en el tercer trimestre. Es un año que hay que mirarlo por etapas.

¿Qué expectativa tiene para 2021?

Vamos a seguir trabajando en la digitalización. Es importante cerrar la brecha digital. Los negocios de las revendedoras que usan herramientas digitales crecen más. La pandemia aceleró procesos y tuvimos crecimientos del orden del 200% en ventas digitales. Vamos a seguir mejorando nuestra tienda, generando tráfico y revendedoras independientes para que abran sus tiendas y darles las herramientas para que puedan seguir haciéndolo.