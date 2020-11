Rodizio Costanera debate su futuro entre la búsqueda de un socio estratégico o su cierre definitivo El restaurante está concursado y no paga sueldos desde el inicio de la cuarentena, pero su crisis se remonta a 2015. Los empleados tomaron el establecimiento y presionan para evitar la pérdida de sus puestos. En diciembre, el Gobierno porteño licitará el predio y la empresa no podrá presentarse si no cancela su deuda