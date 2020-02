Respaldo de Ternium a Paolo Rocca por investigación judicial en Brasil

Ternium, holding de aceros planos del grupo Techint, respaldó a los directivos de Tenaris investigados en Italia por el presunto pago de sobornos a Petrobras, en Brasil. La compañía aseguró mediante un comunicado que no hay evidencia de que estén involucrados en un ilícito y destacó que no deberán adoptar "ninguna medida en particular".

El jueves pasado un tribunal de Milán les había ordenado a Roberto Bonatti, Gianfelice Rocca, Paolo Rocca y a la compañía San Faustin enfrentar un juicio por un caso de corrupción en Brasil. San Faustin es el holding financiero de la familia Rocca controlante de Techint.

"El asesor legal de Ternium ha informado, tras haber revisado previamente el expediente de la investigación de los fiscales italianos, que ni en ese expediente ni en esta decisión del juez figura evidencia de involucrameniento de ninguno de los tres consejeros en el supuesto hecho ilícito", detalla el documento enviado a la Bolsa.

Los fiscales de la causa aseguran que un gerente de Tenaris pagó sobornos a un ejecutivo del grupo energético brasileño Petrobras para obtener contratos por valor de alrededor de 1400 millones de euros (u$s 1520 millones). En total, los pagos habrían sumando 6,6 millones de euros entre 2009 y 2014.

La primera audiencia en el juicio está programada para el 14 de mayo en Milán.