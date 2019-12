Renner abre hoy en Buenos Aires: precios, la clave para competir con Falabella y Zara 

Pese a la incertidumbre y los vaivenes de la economía local, el gigante de moda brasileño Renner no frena sus planes en la Argentina.

Con una inversión mayor a u$s 16 millones, la tienda minorista más grande de Brasil acaba de inaugurar tres de las cuatro tiendas que tenía previsto abrir este año en el país y proyecta un crecimiento de su operación en territorio nacional, donde le disputará el mercado de indumentaria, perfumería y accesorios a la chilena Falabella y la española Zara.

La semana pasada, abrieron dos megatiendas en Córdoba (en los shoppings Patio Olmos y Paseo del Jockey, con una superficie de más de 2000 metros cuadrados cada una) y hoy será el turno del primer local en la Ciudad de Buenos Aires, situado en Avenida Santa Fe 1638, donde antes se encontraba la galería Da Vinci, con 30.000 modelos y 90.000 piezas.

Asimismo, mañana se inaugurará el segundo comercio de la marca en Capital Federal, ubicado en Florida 665, donde funcionó hasta febrero de este año uno de los primeros locales porteños de Falabella.

“Estamos muy satisfechos con los resultados obtenidos en Córdoba estos primeros días. Las ventas superaron ampliamente las expectativas iniciales”, señaló en la preinauguración ayer por la noche Fabio Faccio, presidente del grupo, que posee más de 570 tiendas en total y factura más de u$s 2000 millones por año.

Por ahora, no hay más aperturas previstas, pero en un futuro Renner piensa ampliar su presencia en la Argentina, si todo marcha de acuerdo a sus estimaciones. De hecho, la tienda de Santa Fe cuenta con varios niveles y, aunque por el momento estarán habilitados dos de ellos, más adelante podría sumar los pisos de arriba, donde actualmente se hallan oficinas corporativas de la compañía.

La llegada a la Argentina constituye el segundo paso de Renner en su internacionalización, que comenzó en 2017 con el desembarco en Uruguay, donde ya opera siete tiendas en ciudades como Montevideo, Rivera, Canelones, Las Piedras y Punta del Este. Pese a la baja del consumo, el arribo se da en un momento de mayor actividad, en la previa de las Fiestas, e incluye la contratación de 250 empleados directos. "Fue estratégico lanzarnos en la víspera de las celebraciones de fin de año, porque el mercado suele moverse más. Por cada empleo directo, generaremos otros tres puestos indirectos, por lo que el número asciende a 1000", indicó Faccio.

Fabio Faccio, presidente de Renner.

En diálogo con El Cronista, el CEO explicó que no le teme a las medidas que pueda llegar a impulsar el Gobierno y aseguró que la turbulencia económica de la Argentina representa un desafío para la empresa. “Nuestro plan es a largo plazo, y eso implica enfrentarse a los retos que impone cualquier administración. Hacía tiempo que queríamos instalarnos acá. Los argentinos son unos de nuestros consumidores más importantes”, afirmó sobre la decisión de apostar por el país en este contexto, y aclaró que Brasil también sufrió una fuerte devaluación recientemente: “Estamos acostumbrados a lidiar con estas situaciones. Otras empresas frenaron sus inversiones, pero nosotros, en cambio, continuamos adelante y logramos superar las adversidades”.

Los números de la compañía evidencian sus dichos: en una economía estancada, Renner logró crecer. El holding, dueño también de otras marcas como Camiado (de decoración para el hogar) y Youcom (de vestimenta para jóvenes), finalizó 2018 con una facturación de u$s 2.017,6 millones, un 13,4% más que en 2017. Y, según el último informe de resultados, concluyó el primer semestre de 2019 con un incremento del 15,4% en comparación al mismo período del año anterior, alcanzando los u$s 968,9 millones. El beneficio, en tanto, subió un 6,5% entre enero y junio, hasta u$s 104,7 millones.

Frente a una posible futura restricción a las importaciones, la compañía anticipó que “aceptará las reglas de juego y tratará de adaptarse con flexibilidad a la regulación nacional”. Las prendas que llegan a la Argentina se confeccionan en un 65% en Brasil, pero la firma se abastecerá de una red de proveedores locales, con quienes ya empezó a trabajar. En el segmento de belleza (que incluye cosméticos y fragancias), cerró acuerdos con varios, y planea incorporar algunos textiles en breve.

La tienda que abrirá hoy en Avenida Santa Fe.

¿Cómo pretende ganarle a Falabella y Zara? “Nuestra propuesta es distinta a la oferta existente en la Argentina, ya que no hay nada similar. Vamos a brindar precios accesibles, en sintonía con los que se encuentran en Brasil, y más bajos que los de nuestros competidores”, comentó el ejecutivo de 47 años, quien comanda la empresa desde el segundo trimestre del año y cuenta con 20 años de trayectoria en la firma. Los valores de los artículos, en general, no superarán los $ 4000.

Además, teniendo en cuenta la caída de las ventas del sector de indumentaria, Renner alentará la demanda con rebajas permanentes. “Renovamos constantemente nuestra oferta. Al año, presentamos aproximadamente ocho colecciones, por lo que siempre habrá ítems en promoción”, destacó Faccio. En los primeros días luego de la apertura de las tiendas, se realizará un descuento del 10%.

"Aceptaremos también diversas formas de pago, como efectivo (tanto pesos y dólares y tarjetas Visa, Mastercard, Cabal, Amex y Tarjeta Naranja", concluyó el directivo de Renner, y adelantó que más adelante lanzarán el sitio de e-commerce, con la misma modalidad con la que opera en Uruguay.

La empresa fue fundada en 1922 por Antonio Jacob Renner. Su primera sucursal se instaló en el barrio Navegantes, de Porto Alegre (la capital del estado de Río Grande do Sul) y vendía únicamente artículos textiles. Pero en 1965 incorporó un mix de productos de indumentaria y abrió más tiendas en los estados de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Río de Janeiro, Minas Gerais y el Distrito Federal, que ya suman cerca de 17.000 empleados. Fue la primera corporación de Brasil con el 100% de sus acciones negociadas en la Bolsa de Valores de San Pablo.