Refinerías: cómo es el negocio y cuáles son los principales jugadores

La Argentina cuenta con ocho players destacados en el negocio de las refinerías: YPF, Raízen (licenciataria de la marca Shell), Pan American Energy (PAE), Puma Energy, Dapsa, Gulf, Voy con Energía y New American Oil. Según la Secretaría de Energía de la Nación, en base a los últimos datos estadísticos presentados en septiembre de este año, YPF asumió el podio de ventas totales al mercado con más de 1,19 millones de metros cúbicos (m3) vendidos. Le sigue Raizen, con 377.057 m3 y, en tercer lugar, PAE, con 356.00 m3.

Las reservas comprobadas de gas natural durante todo el 2018 ascendieron a 371.566 millones de m3, es decir, que se generó un crecimiento interanual del 4,53%. En el caso del petróleo, las reservas comprobadas alcanzaron los 2389 millones de barriles: crecieron 18,45% en relación al año anterior, según datos de Energía sobre la base de las declaraciones juradas de las compañías operadoras.

En el mismo informe, se aclara que, en julio de 2019, la producción de petróleo alcanzó los 505.000 barriles diarios, un alza del 4,4% respecto del mismo mes del año anterior. Por su parte, la producción de gas natural alcanzó los 144 millones de m3 diarios, 9,3% por encima de julio de 2018, impulsada, principalmente por la producción de shale gas, que se duplicó en el período.

Según el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG), las dos provincias con mayor producción de petróleo son Chubut con 23.632 m3 por día (29,53% del total país); y Neuquén, con 21.231 m3 por día (26% de share). En el caso del gas natural, al ser Vaca Muerta el yacimiento más importante a nivel local, Neuquén generó, en julio de este año, 80.324 m3 por día: 55,63% del total país.

En ese contexto, en cuanto a refinación, YPF cuenta con tres complejos industriales: La Plata, Luján de Cuyo y Plaza Huincul. Además, participar del 50% de la plata industrial Refinor, en Salta.

La de mayor capacidad de conversión del país es el Complejo Industrial Luján de Cuyo (CILC), que tiene un potencial de refinación de 105.500 barriles de crudo por día. En el caso del Complejo Industrial La Plata (CLIP), es una de las más importantes de América del Sur y de los activos industriales más dinámicos de Argentina, debido a que refina 189.000 por día y 118.800 barriles diarios de conversión.

Entre los anuncios de inversión para hacer crecer el negocio de YPF, se previó la perforación de más de 180 pozos, que se suman a las obras de infraestructura asociadas. A su vez, se estima que el capital invertido puede alcanzar los u$s 2000 millones; a fines de 2017, lograron llevarse invertidos u$s 700 millones con más de 50 pozos perforados.

A nivel general, y en lo que respecta el negocio local y los players que lo conforman, se estima que, para 2020, habrá menos inversiones que los u$s 4400 millones que la industria volcó en lo que va de este año.

El año pasado, Shell vendió las 676 estaciones que tenía en la Argentina a la brasileña Raízen, una operación de u$s 916 millones que incluyó, también, la cesión de los negocios de gas licuado y que le permitió a la compañía mantener su histórica imagen de marca (Shell es dueña del 50% de Raízen).

"Según cifras oficiales de la Secretaría de Energía, para el período que corresponde entre enero y agosto de 2019, acumulamos el 17% de participación de mercado en combustibles en todos los segmentos -mayorista y estaciones de servicio-, misma cifra que en el mismo periodo de 2018, lo que nos permite posicionarnos como el número 2 del mercado en naftas y diesel", indican fuentes de Raizen.

Su complejo industrial, ubicado en Dock Sud, fue la primera refinería en América latina, la tercera en el mundo y la primera de Raízen en certificar su gestión ambiental bajo normas ISO 14000; además cuenta con una planta de alrededor de 1000 personas.

"En el segmento minorista, durante el mes de septiembre, superamos las 700 estaciones de servicio. En lo que resta del año, vamos a incorporar nuevos establecimientos, lo que confirma nuestra estrategia de crecimiento a largo plazo", comentan desde Raizen y agregan: "Otro ejemplo de nuestra visión y compromiso con el país a largo plazo, es la adquisición por u$s 20 millones de una terminal de combustibles contigua a nuestra refinería en Dock Sud, que nos permitió ampliar en un 30% la capacidad de almacenaje".

Una de las propuestas más llamativas de lo que corre en el año es la de Voy con Energía, la primera low cost de bandera nacional que definió un plan de inversión de u$s 15 millones entre lo que pasó de este 2019 y el año que se aproxima, para sumar 100 locaciones con la imagen de la marca.

La primera estación se inauguró en mayo y, detrás del negocio, se encuentra el empresario dueño de Kalpa Group, César Castillo, que, en octubre del 2017, inauguró una refinería en Colonia 25 de Mayo, La Pampa, bajo el nombre de Refipampa. Según la Secretaría de Energía, en septiembre, Refipampa alcanzó ventas totales por 16.162,20 m3.

Hoy, Refipampa es la primera RefiPyME con oleoducto propio en esa provincia y lleva más de 1000 millones de litros de crudo procesado, con u$s 23 millones en inversión.

El tercer player más grande del mercado local es PAE, con su refinería en Campana, con una capacidad de producción de 4,5 millones de m3 al año de productos derivados del petróleo. Entre las últimas inversiones que recibió PAE, se destaca el préstamo por u$s 500 millones de la Corporación Financiera Internacional (IFC) que la compañía utilizará para financiar la expansión y modernización de la refinería.

El crédito está conformado por el aporte de u$s 135 millones de IFC a ocho años y por u$s 315 millones aportados por un conjunto de bancos comerciales a un plazo de cinco y seis años. El paquete también incluye u$s 50 millones del Programa de Gestión de Financiación Conjunto, una plataforma que permite a los inversores institucionales la oportunidad de participar en la futura cartera de préstamos de la entidad.

La inversión de capital de u$s 1500 millones permite una de las expansiones más importantes de los últimos 30 años que se genera a nivel local y que logrará incrementar la producción de combustibles un 60% para abastecer a las más de 630 estaciones de servicio de la red de Axion Energy en Argentina.

Dapsa y Trafigura son otros dos players con importante actuación en la escena de las refinerías locales. Según el mismo informe de la Secretaría de Energía de la Nación, la primera consiguió un total de ventas al mercado de 32.886 m3, mientras que la segunda 121.710,377 m3.

En el caso de Dapsa, que pertenece al holding Sociedad Comercial del Plata, con cotizaciones en Buenos Aires y Zurich, tiene como objetivo embanderar 100 estaciones de servicio para el año próximo gracias a una inversión de u$s 30 millones que ya logró hacer valer este año.

Hasta entonces, la empresa sólo tenía presencia en lubricantes de marca propia; ahora el objetivo es sumar bocas de expendio independientes llamadas estaciones blancas.

Por su parte, Trafigura es la internacional encargada de operar a Puma Energy en el país. En un principio, desembarcó en Campana, con un desembolso de u$s 18 millones para la construcción de una terminal de barcos. Sin embargo, en 2018, comenzó a hacerse un lugar en las estaciones de servicio, donde tiene un 5% del segmento, tras adquirir el remanente de la ex red de Petrobras que conservaba Pampa Energía, un deal de u$s 90 millones. Puma, además, hizo una fallida propuesta por quedarse con la refinería de la quebrada Oil Combustibles.

Hoy, en la Argentina, la industria petrolera produce un total de 527.000 barriles por día y cuenta con una capacidad de refinación de 455.000 en el mismo tiempo. Así, se espera que, para dentro de cuatro años, la producción alcance los 920.000 barriles y se logre exportar un total de 500.000 diarios. En conclusión, se lograría un ingreso a nivel país de u$s 10 millones.

Con la coyuntura electoral que atraviesa al país, la disputa sobre el aumento de los precios de las naftas es una de las temáticas que se debaten las empresas.

"El congelamiento de precios que se definió el 13 de agosto pasado impactó de manera muy importante en nuestro sector. El 4% de aumento que el Gobierno autorizó el mes pasado es un pequeño paso positivo hacia la normalización. Pero aún continuamos con un atraso considerable en los precios", explican desde Raizen y agregan que "el sector de la energía requiere de considerables inversiones para que pueda desarrollarse. Por lo tanto, necesita de un marco regulatorio estable, con reglas de mercado claras y que promuevan la inversión a largo plazo".

La esperanza que no descansa

Hoy, Vaca Muerta es la esperanza argentina, segundo recurso no convencional de gas en el mundo y cuarto recurso no convencional de petróleo, donde 31 empresas tienen posición en el proyecto; además de contar 1050 con pozos en actividad y de haberse invertido u$s 15.000 millones hasta este año. Se estima que dentro de 25 años se generarán 25.000 pozos nuevos.

La realidad es que, ahora, sólo se encuentra explotado tan sólo el 4% del yacimiento, pero que brinda el 15% del total de la producción del petróleo. En términos de crecimiento, se prevé que sea el suministro de gas más importante del país en, un poco más de, 150 años.

Allí, YPF cuenta con 23 áreas y permisos concesionados y con 16 en funcionamiento; es decir, que posee más de 3900 kilómetros cuadrados del área de Vaca Muerta y, hasta julio, se promedió una producción de petróleo de 61.758 barriles diarios, siendo la principal en este ámbito. Le sigue PAE, con ocho áreas, que representan 1747 km2. Shell alcanzó 6353 barriles por día en las cuatro áreas que posee.