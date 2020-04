Reestructuración de DIA: con mejora en resultados anuncia nuevo CEO global

El Grupo DIA logró, en medio de la crisis de la pandemia del coronavirus, mejores resultados en las ventas netas alcanzadas en el primer trimestre en la Argentina que pasaron de 223 a 236 millones de euros en comparación a los primeros tres meses del 2019, lo que significó un crecimiento del 5,6% en esa moneda. Sin embargo, si se tienen en cuenta las ventas comparables o “like for like”, éstas anotaron una merma del 5,4% en el país.

La firma señaló que su mayor preocupación en este escenario es dar soporte continuado a empleados, población general y clientes.

"La respuesta de DIA, ante una situación sin precedentes causada por la crisis Covid-19, ha sido rápida y efectiva asegurando la apertura y el abastecimiento adecuado de sus tiendas, así como el buen funcionamiento de la cadena de suministro junto con la adecuada protección de empleados y clientes, detalló la compañía a través de un comunicado.

En términos globales, las ventas netas arrojaron buenos resultados si se compara con el 2019, donde la compañía duplicó sus pérdidas. En España y Portugal avanzaron 1,9% y 4,3%, respectivamente, mientras que en Brasil se desplomaron 23,1% por el impacto negativo del efecto divisa. De esta manera, el total de ventas netas del grupo pasó de 1.733 a 1.696 en los primeros tres meses de este año, lo que significó una baja de 2,1%.

Por otro lado, las ventas comparables subieron 7,8% España y 9,3% en Portugal, pero mermaron 7,8% en Brasil. En resumen, las ventas like for like en el total del grupo mejoraron 2,3%.

El Grupo DIA se encuentra en la actualidad inmerso en un proceso de reestructuración interna a nivel global y confirmó este martes la finalización de la primera fase de transformación iniciado en mayo del año pasado, tras la publicación de los resultados de ventas netas.

Este proceso comenzó debido al pésimo ejercicio del 2019, cuando la cadena española aumentó el déficit operacional y duplicó sus pérdidas netas respecto al 2018 (habían sido de 352 millones de euros) y alcanzaron los 790,5 millones de euros.

Según consignó la firma que opera en Argentina, Brasil, España y Portugal, esta primera etapa se basó en el fortalecimiento de la estructura organizativa en cada país y la consolidación de un centro corporativo estratégico desde el Grupo.

El actual CEO Karl-Heinz Holland dejará su cargo a Stephan DuCharme, quién será nombrado Presidente ejecutivo para liderar la siguiente fase. DuCharme es, según afirma el diario Expansión, un hombre de confianza del magnate ruso Mikhail Fridman, hombre que controla el 69% del Grupo DIA.

El objetivo que tendrá DuCharme se focalizará, principalmente, en eficientizar el área corporativa y así impulsar la transformación digital, la comunicación estratégica, las relaciones institucionales, el desarrollo del liderazgo y talento y las finanzas corporativas, aseguran desde la compañía.

Los nombramientos no terminaron ahí. Ricardo Álvarez ocupará el cargo de CEO y Director Financiero en España, función que previamente recaía en la estructura del Grupo, mientras que en Brasil, Marcelo Maia será el Presidente Ejecutivo y dispondrá la creación de un Consejo Consultivo compuesto por miembros independientes.