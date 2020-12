Real Estate: aún con el metro cuadrado más caro, Uruguay atrae a inversores argentinos

Desde el verano antes de asumir, el presidente Luis Lacalle Pou pensaba en Uruguay como un destino para captar inversiones y para que las familias lleguen a vivir. En una reunión con la Asociación de Promotores Privados de la Construcción (Appcu) en Punta del Este planteó que pretendía exibilizar algunas regulaciones respecto a la residencia legal y fiscal para que 100.000 extranjeros, principalmente argentinos, lleguen a Uruguay durante su gobierno.

Con las fronteras cerradas por la pandemia del coronavirus salvo para las nueve excepciones previstas por decreto, el plan de llegada de argentinos se retrasó, pero el gerente ejecutivo de Appcu, Aníbal Durán –que estuvo en el encuentro de verano con el entonces presidente electo–, dijo que recibe consultas "semanalmente" de interesados en radicarse en Uruguay y que cuando las fronteras estén abiertas habrá una llegada masiva de extranjeros.

Sin embargo, por ahora "mucho ruido y pocas nueces". "Todavía no se ha concretado porque el tema de las fronteras cerradas diculta las conversaciones, pero van a venir masivamente", comentó en En Perspectiva. A su vez, agregó que ya hay algunos argentinos que forman parte de la gremial y que están "construyendo condominios importantes". Las consultas son mayoritariamente por argentinos que están interesados en comprar apartamentos para invertir y, eventualmente, luego mudarse a vivir en Uruguay.

Según los datos que el empresario maneja en base a la prensa argentina, se estima que entre 50.000 y 100.000 argentinos llegarán a radicarse en la zona de Maldonado.

Pero, más allá de las cifras que se estiman, hay algunos datos concretos. En la Dirección Nacional de Migraciones registraron que el promedio semanal de ciudadanos argentinos que solicitan el trámite de residencia en Uruguay es de 150 personas, una cifra que nunca antes se había alcanzado, como informó El Observador.

Desde el 24 de marzo, cuando el gobierno emitió el primer decreto que limitó en forma explícita el ingreso de extranjeros al país, hasta el 12 de noviembre pasado, entraron a Uruguay 25.953 argentinos, pero la mayor parte de los ingresos comenzaron a darse luego de que el gobierno anunciara en junio un decreto que iba a exibilizar las exigencias económica para aquellos extranjeros que quieran obtener la residencia scal.

Un dilema

"Nos hacen falta parroquianos. Los cantineros son los promotores y los parroquianos son los que compran". Con esa comparación, Durán expresó a El Observador la necesidad de que lleguen inversores para comprar las viviendas que los promotores construyen y festejó que "afortunadamente" la mayoría de los llamados que recibe son de "inversores que quieren comprar apartamentos". "Por suerte están llamando más parroquianos que cantineros: gente que quiere comprar propiedades para después venirse a vivir acá".

Sin embargo, también le llegan las consultas de los "cantineros", comentó el promotor, y le consultan por los costos del metro cuadrado, la mano de obra y el aporte de la construcción. Y en los costos Uruguay presenta una desventaja en comparación a Argentina: el precio del construcción del metro cuadrado se estima entre u$s 1500 y u$s 2000 y en la Argentina el valor es inferior a u$s 1000.

"Son conscientes de que es mucho más caro e igual quieren venir sin ninguna duda", comentó Durán.

Según su explicación, la diferencia entre un país y el otro es la "confianza" de los inversores hacia los gobiernos uruguayos –"el actual y el anterior"–.

Durán comentó en el programa radial que estos inversores "no confían" en el actual gobierno argentino, presidido por Alberto Fernández, pero que la tendencia ya se notaba desde la administración del expresidente Mauricio Macri.