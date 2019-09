Quién es el ejecutivo y atleta olímpico argentino salpicado por el nuevo

José María Larocca. Argentino, de 50 años, nacido en Suiza. Fue noticia el mes pasado, cuando ganó la medalla de plata en salto individual ecuestre en los Panamericanos de Lima. Se aseguró, así, un lugar en los Juegos Olímpicos de Japón, el año entrante.

Sin embargo, este talentoso jinete, que también había tenido una histórica participación en Río 2016, volvió a estar en los titulares pero no por sus dotes para el hipismo.

La semana pasada, un valijero brasileño implicó al ejecutivo –integrante de la cúpula mundial de la petrolera Trafigura–, junto con otro manager de su empresa y el titular de la operadora Vitol, en una trama de sobornos cuyo objetivo fue la obtención de contratos, según testimonios de un acuerdo de culpabilidad revisado al que accedió la agencia Reuters.

El año pasado, Trafigura le compró una refinería y 250 estaciones de servicio a Pampa Energía. El nuevo dueño –un trader de origen holandés– las embanderó con la marca Puma. Antes, llevaban la de Petrobras, cuyos activos en el país había comprado el holding que lidera Marcelo Mindlin.

Trafigura, además, estuvo interesada en Oil, la petrolera de Cristóbal López, durante su proceso de quiebra. Se habló, incluso, de tener luz verde desde la Casa Rosada para la operación. Rumor o no, lo cierto es que el 10 de julio de 2017, Larocca tuvo una reunión con Mauricio Macri, según consta en la agenda presidencial de ese día.

Según los documentos que difundió Reuters, que resumen un acuerdo en agosto con los fiscales federales brasileños, el empresario Carlos Henrique Nogueira Herz testificó que ejecutivos de alto nivel de traders de materias primas sabían del pago de millones de dólares en sobornos a empleados de Petrobras. Mencionó a Ian Taylor, presidente de Vitol; a Claude Dauphin, expresidente y CEO de Trafigura; a Mike Wainwright, director de Operaciones de esta misma empresa; y al suizo-argentino Larocca, quien es co-director de Comercio de Petróleo de la compañía.

Reuters presenta a Herz como “un conocedor de la industria petrolera con décadas de experiencia”, que el mes pasado se declaró culpable de los cargos contra él, por haber formado una “asociación ilícita”, que, supuestamente, usó sus contactos para canalizar sobornos de Vitol y Trafigura a ejecutivos de Petrobras entre 2011 y 2014.

Si se aprueban las acusaciones, su testimonio ahondará una investigación en curso en Brasil al sector de intermediarios de materias primas, llamada “Operación sin límites”. Este caso salió a la luz en diciembre, cuando los fiscales acusaron a Vitol, Trafigura, Glencore y Mercuria Energy de usar intermediarios para pagar, al menos, u$s 31 millones en sobornos a empleados de Petrobras, para que les vendieran crudo a precios bajos y, además, tener acceso a información privilegiada, que les dio ventajas para negociar con la petrolera estatal.

Herz proporcionó docenas de páginas de e-mails y extractos bancarios. En uno de los mails, que hace referencia a lo que, según el arrepentido, eran pagos de sobornos, estaba copiado Wainwright. Sin embargo, no aportó evidencia documental que vincule a Taylor. Tampoco, a Larocca y Dauphin –que renunció en 2014 y falleció en 2015–, quienes, según Herz, estaban al tramo de las sórdidas operaciones pero no directamente involucrados.

Trafigura emitió un comunicado acerca de la acusación sobre sus ejecutivos. “Tomamos nota de los informes que indican que Carlos Herz, un ciudadano brasileño que actuó como agente local para numerosas empresas comerciales que hacen negocios con Petrobras, ha firmado un acuerdo de cooperación con las autoridades brasileñas, en el contexto de la operación Lava Jato, que se refiere, entre otras cosas, a varias empresas, entre ellas, Glencore, Sargeant Marine, Trafigura y Vitol”, indica.

“No hemos sido contactados por las autoridades brasileñas en relación con la Operación Lava Jato, o estas alegaciones, pero estamos revisando la información disponible que parece repetir las declaraciones hechas por las autoridades brasileñas en diciembre de 2018”, agrega.

“Cualquier sugerencia de que la gerencia actual de Trafigura sabía que sus pagos se utilizarían para hacer pagos indebidos a los empleados de Petrobras no es correcta”, aclara.

“Trafigura tiene una política de tolerancia cero contra el soborno y la corrupción”, finaliza.

Larocca ingresó al directorio de Trafigura, como cabeza de su división de Comercio de Productos Petroleros, en mazo de 2007. Desde octubre de 2015, integra, también, el de Puma Energy. El website de Trafigura lo presenta como uno de sus “más antiguos empleados”, tras unirse a la empresa en Londres, en 1994, a la mesa de acuerdos petroleros. Antes, trabajó dos años en Interpetrol, una pequeña trader de petróleo basada en Buenos Aires. Tiene un diploma en Comercio Internacional expedido por la entonces Fundación BankBoston.

Nacido en Wettingen, Suiza, el 1º de enero de 1969, su especialidad hípica es el salto con obstáculos. En los Panamericanos de Toronto (2015), obtuvo la medalla de plata por equipos y salió cuarto en salto individual. Una mejora considerable desde su 18º lugar en los de Guadalajara (2011). Su debut olímpico fue en Beijing 2008: finalizó 59º. Cuatro años después, en Londres, terminó 36º. En Río 2016, fue 46º en salto individual y 10º, en salto por equipos.

Según su biografía, Larocca empezó a cabalgar a los 3 años de edad. En el mundo del hipismo, se hizo conocido por haber pagado una suma millonaria en dólares –nunca revelada– por un caballo, llamado Okidoki. Quería montarlo en Londres 2012. Pero, durante un evento en Cannes (2010), el animal sufrió una lesión y murió de un shock séptico, durante la operación.

Por su parte, Trafigura –con origen holandés, sede original en Curacao y, actualmente, en Singapur–, en su último año fiscal, facturó u$s 180.700 millones, con un resultado bruto de u$s 2400 millones y un beneficio neto de u$s 872,8 millones. Con 4316 empleados y presencia en 36 países, el 69% del volumen que transportó corresponde a petróleo y derivados.