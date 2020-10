Qué vuelos ya están habilitados y cuáles aún no se sabe si podrán despegar

Después de siete meses, se levanta la cuarentena aérea y mañana saldrá el primer vuelo de cabotaje regular. Será uno de Aerolíneas Argentinas, el AR 1470, a las 5 de la mañana, desde el Aeropuerto de Ezeiza, con destino a San Salvador de Jujuy.

Aunque todavía restan unas horas para comprar los boletos aéreos, que en este momento cuestan, según el sitio web de la aerolínea de bandera, la ocupación con la que viajará será del 91%: ya se vendieron 128 de los 140 asientos que posee el Boeing 738 que volará a la capital jujeña.

Se trata del primer vuelo de otros tantos de Aerolíneas Argentinas que le continuarán durante el día, desde la misma terminal aérea. A las 6 de la mañana, despegará otro, el AR 1400, rumbo a Mendoza. A las 7 horas, habrá un vuelo a Corrientes, el AR 1770. A las 9 horas, el AR 1878 volará a Ushuaia. A las 12.30 horas, despegará otro hacia San Luis, el AR 2430. Por la tarde, a las 15 horas, el AR 1730 partirá hacia Puerto Iguazú, mientras que el último que saldrá de Buenos Aires será el AR 1480 a las 17 horas, con destino a Tucumán. También habrá vuelos desde estas provincias rumbo a Ezeiza.

Sin embargo, a menos de 24 horas de su partida, hasta el momento, solo fueron autorizados el primero, el de Buenos Aires-Jujuy, y el de las 9 horas, hacia Ushuaia, según confirmaron fuentes del sector. En principio, se esperaba la definición para el lunes. Luego, se pasó para ayer. Hoy, en tiempo de descuento para el reinicio, todavía hay incertidumbre.

Aunque la semana pasada Aerolíneas Argentinas presentó una propuesta de programación compuesta por más de 100 vuelos previstos para lo que resta de octubre y la primera quincena de noviembre, que ya fue autorizada por la ANAC, falta la aprobación final de los gobernadores.

Al igual que Aerolíneas Argentinas, las demás líneas aéreas que operan en el mercado doméstico −Andes y las low-cost FlyBondi y JetSmart− también hicieron sus presentaciones ante la ANAC hace unos días. Pero sus itinerarios todavía no recibieron la autorización.

Las líneas aéreas podrán volar solo a destinos de cabotaje, siempre y cuando los gobernadores lo permitan, a partir del avance de la pandemia en sus provincias. Por estas horas, se están llevando adelante varias reuniones para avanzar con las autorizaciones.

“Algunas ya dieron su visto bueno y otras todavía faltan que informen su decisión. Por el momento, no hubo ninguna que se haya opuesto expresamente. Lo evalúan en función de cómo se desarrolla la situación epidemiológica", señalaron fuentes allegadas a la ANAC. El ente regulatorio espera obtener las definiciones que aún faltan en el transcurso del día, para así autorizar los cronogramas pendientes.

Hasta ayer a la noche, un total de 12 provincias le expresaron al Ministerio de Transporte de la Nación su conformidad con el regreso de la actividad aerocomercial: Santiago del Estero, Corrientes, Chaco, San Juan, Tucumán, Misiones, Mendoza, Neuquén, Santa Cruz, San Luis, Córdoba, Chubut, La Rioja y Jujuy. "Otras avisaron que todavía están preparando los protocolos de ingresos", comentaron desde la cartera.

Igualmente, aún falta que todas informen oficialmente los requisitos sanitarios que les exigirán a los pasajeros cuando aterricen en ellas. Hasta el momento, solo las dos provincias cuyos vuelos ya fueron autorizados les comunicaron a Aerolíneas Argentinas sus protocolos: Jujuy avisó que, al momento del arribo será obligatorio contar con el Certificado Único Habilitante para Circulación y tener instalada en el celular la app Cuidar, mientras que Ushuaia sumó como condición la presentación de un test hisopado PCR, con un mínimo de 72 horas.

En esta primera etapa, los servicios aéreos de cabotaje no estarán permitidos el turismo. Sólo podrán viajar trabajadores esenciales y personas que deban trasladarse por motivos especiales. Todos los pasajeros deberán presentar el Certificado Único Habilitante para Circulación, tanto al momento de la compra del boleto aéreo como en el check-in antes de abordar.

¿A quiénes incluye? Abarca a personal esencial y quienes deben hacer tratamientos médicos, que podrán viajar en compañía, por lo que sólo en estos casos se permitirá que viajen acompañantes. También podrán volar a sus provincias residentes que quedaron varados en otras.

Quedan excluidos todos aquellos que no cumplen con estas condiciones. Asimismo, en principio no se les permitirá viajar a quienes acrediten un domicilio en otra provincia y no sean residentes. En otras palabras, no podrán viajar aquellos que sean propietarios de una vivienda y no tengan un motivo válido para trasladarse (no podrán hacerlo para vacacionar). No obstante, se contemplarán casos especiales, por lo que podrán pedir que se los autorice de forma excepcional.