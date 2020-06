Qué hacen las empresas cuando detectan casos positivos de Covid-19 en sus empleados

El manual es claro. Si se confirman casos positivos de coronavirus entre los empleados de empresas, las compañías deben poner en marcha los protocolos de prevención y seguridad vigentes, según corresponda, para aislar a la persona contagiada de los demás colaboradores y así evitar la propagación del Covid-19.

Tanto el Ministerio de Salud de la Nación como la cartera par de la Ciudad de Buenos Aires elaboraron documentos que establecen los pasos a seguir en el caso de que se detecten posibles síntomas del virus como así también en el caso de que se confirme la sospecha, una vez realizado el test de hisopado.

De esta manera, las empresas deben actuar acorde a las medidas dispuestas por estas normativas, que fueron elaboradas teniendo en consideración las recomendaciones de los profesionales de la salud.

Aerolíneas ya prepara los protocolos para la vuelta de los vuelos Aunque la vuelta de los vuelos comerciales está prevista solo a partir del próximo 1 de septiembre, Aerolíneas Argentinas ya comenzó a elaborar los protocolos de seguridad para cuando comience a operar nuevamente.

Días atrás, al menos dos sucursales de la cadena Cencosud fueron cerradas momentáneamente tras confirmarse casos de coronavirus entre empleados de sus locales de Disco, situados en Uriburu 1288, en Recoleta, y Av. Francisco Beiró 3560, en Villa Devoto. Inmediatamente, el grupo cerró al público los establecimientos afectados y dio la orden al resto del personal que trabaja en esas tiendas que no asistiera a ellos.

"Se realizó una desinfección exhaustiva de las sucursales con una empresa especializada, en concordancia con las disposiciones de las autoridades sanitarias", cuentan desde la firma de origen chileno, y añaden que este mismo protocolo se utilizará en el futuro como parámetro para posibles situaciones de estas características.

Asimismo, se analizó el estado de salud de cada colaborador en particular y se los dividió en tres grupos, según el nivel de exposición al virus que se estima que tuvieron.

Cartel que pegó como aviso al público un local de Disco

"Los que no tienen contacto directo con la persona infectada quedan exentos de cumplir con el aislamiento correspondiente. Quienes sí estuvieron en contacto directo con el sujeto que obtuvo resultados positivos deben ser aislados por 14 días y se les realiza un seguimiento. Quienes se encuentran en duda, es decir, que no pueden asegurar o no recuerdan haber estado en contacto directo con el afectado, se les hace un hisopado, cuyo resultado está disponible a las 24 horas. A partir de ello, se acciona en consecuencia en cada caso", detallan el protocolo desde Cencosud.

"Al colaborador cuyo testeo da positivo debe efectuar la cuarentena y un tratamiento pertinente, al tiempo que se le realiza un seguimiento pormenorizado, cumpliendo con las medidas correspondientes del distrito en donde se encuentra el local en el que desarrolla sus tareas", sostienen.

Una vez realizados estos pasos, por último, se procede a la reapertura de la tienda. Quienes realizan la vuelta a la actividad son colaboradores que no tuvieron contacto con la persona afectada y quienes dieron negativo al testeo.

Respecto a cómo se maneja la comunicación interna y externa, en Cencosud aclaran que se informa la situación al personal del local y las autoridades gubernamentales, para asegurarles que se realizará la desinfección adecuada. Además, a través de cartelería en la sucursal afectada, se le comunica lo ocurrido a los clientes y los vecinos para que estén al tanto y se dirijan a las tiendas más cercanas el tiempo que dure el cierre.

Desinfección en una sucursal de Walmart

De forma similar procedió Walmart cuando a comienzos de mayo se confirmó que un empleado de la sucursal de San Justo, La Matanza (provincia de Buenos Aires), contrajo el virus. "Cuando se corroboró, inmediatamente dimos el aviso al sindicato y a las autoridades municipales, responsables de las agencias efectoras de sanidad local. Se realizó la fumigación correspondiente, para las cuales se contrató a una empresa externa que brindó sus servicios con todos los recaudos necesarios", describe cómo actuó la empresa Juan Pablo Quiroga, gerente de Relaciones Institucionales, Comunidad y Desarrollo Sustentable en Walmart.

Además, mediante el circuito cerrado de televisión que posee el local, se chequeó los contactos estrechos (vínculos con otros individuos en un radio de tres metros durante dos minutos) que tuvo el colaborador infectado. "En total, aislamos por 14 días a 10 personas, entre el empleado que fue diagnosticado con coronavirus y los que estuvieron en relación con él", señala Quiroga, y asegura que, tras la limpieza correspondiente, se hizo una recorrida con representantes de la municipalidad para que revisaran las instalaciones. "Con la autorización de ellos y el aval gremial, reabrimos al público", expresa.

Por su parte, el frigorífico Friar, ubicado en la localidad santafesina de Nelson, cerró preventivamente sus puertas desde el 28 de abril hasta el 6 de abril porque un médico que presta servicios en la planta dio positivo. El profesional no había estado, en los últimos días, en contacto con ningún trabajador del frigorífico que pertenece al grupo Vicentin, ya que su último ingreso al establecimiento fue el 18 de marzo.

Así y todo, se suspendió por siete días la actividad en la planta como consecuencia de este episodio. "Este suceso y la lógica inquietud que genera nos obliga a extremar los recaudos y apelar cada vez más a la responsabilidad individual para evitar cualquier posibilidad de contagio, limitar los riesgos a su mínima expresión y cuidarnos entre todos. Tememos una doble responsabilidad: garantizar las condiciones de cuidado de la salud de los trabajadores y asegurar la provisión de alimentos a la población", explica un comunicado que emitió la compañía en ese momento.

En tanto, el jueves de la semana pasada, con la planta en pleno funcionamiento, se confirmó un caso asintomático en un colaborador de Toyota. "Se activó el protocolo sanitario establecido por el Ministerio de Salud. Se lo aisló y se comunicó el hecho a la línea 148", afirman desde la automotriz.

Toyota chequea permanentemente el estado de salud de su personal de planta

También, fueron identificadas las personas que viajaron en el mismo micro con él, a través del sistema de tracking, y las que forman parte de su equipo de trabajo. "A ellas se les realizó el test e ingresaron en cuarentena preventiva por 14 días. A su vez, el viernes pasado se confirmó un caso negativo en un colaborador que presentaba síntomas similares, detectado por nuestro protocolo", comentan desde la empresa.

"Seguiremos trabajando en el cuidado de nuestros trabajadores, fortaleciendo día a día nuestros procedimientos a partir de la prevención. Los testeos nos permiten identificar casos asintomáticos y contribuir a reducir la transmisión del virus", agregan.

De igual modo, un empleado de la empresa de seguridad GPS, que presta servicios para Aerolíneas Argentinas en el Aeroparque Jorge Newbery, dio positivo hace unos días, por lo que 39 personas de dicha firma se encuentran preventivamente en aislamiento y observación.

En Aeroparque, se tomaron medidas sanitarias para prevenir contagios

Según le explicaron a este medio fuentes allegadas a Aeropuertos Argentina 2000, compañía que tiene la concesión de Aeroparque, el empleado de GPS se desempeña en el área de plataforma con los aviones, por lo que no tuvo contacto directo con otras personas que no sean sus compañeros.

No obstante, en Aeroparque se tomaron las medidas sanitarias necesarias para prevenir contagios, como procedimientos de limpieza diarios, desinfección profunda de las distintas áreas de la terminal, zonas de ingreso y recorrido del personal de GPS, y control de temperatura.