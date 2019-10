Proyectan hacer hoteles para 'millennials' en Buenos Aires

BWH Hotel Group, dueña de la marca Best Western, entre otras, está a pasos de firmar un contrato con un socio local para abrir un cuatro estrellas corporativo en Rosario, mientras mira con interés otras ciudades, en particular, Buenos Aires, para sus marcas para millennials.

El proyecto rosarino se concretaría tras las elecciones. "Tenemos muy avanzada la negociación para instalar un Best Western Plus en Rosario. Es una marca upper midscale (gama media superior). Pero los inversores tienen cierto temor en este contexto electoral. Esperan que pase el 27 de octubre para decidirse. Best Western Plus se adapta muy bien a ciudades primarias, con servicios para eventos, más orientada al segmento corporativo", explicó Luis Tito, director de desarrollo hotelero de BWH Hotel Group para Sudamérica, que nació en febrero, luego de que Best Western comprara la cadena de lujo World Hotels. Hasta hoy, tiene un hotel en el país: Best Western Villa Sofía, Bariloche.

Pero hay más proyectos en la mira. "Estamos muy ansiosos por entrar en Buenos Aires, por ser la capital del país y tener buenos ratios de ocupación y tarifa promedio. Los ingresos son en dólares; los gastos, en pesos. Hay rentabilidad, más allá del temor en temas de inversión porque hay que financiarse", dijo Tito. Y agregó que busca también llegar a Córdoba y Mendoza, en esta última, con un hotel de gama alta.

Cuenta con 16 marcas, cuatro de ellas, para millennials: Glo, Vib, Aiden y Sadie, que buscan instalar en Buenos Aires. "Hay más de un hotel en estudio. Después de que se defina el nuevo gobierno, tendremos el panorama más claro. Nos gustaría estar con Vib, Aiden o Sadie por la influencia europea de las marcas, enfocadas más en millennials. Creo que calzarían perfecto en Buenos Aires. Pero no desestimamos el resto. Dependerá de la ubicación", dijo.