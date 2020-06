Proponen la mayor fusión farmacéutica de la historia

La farmacéutica británica AstraZeneca le planteó a la biotecnológica estadounidense Gilead una posible fusión, según difundió un cable de la agencia Bloomberg. De materializarse, sería la mayor integración de la historia del sector de laboratorios y farmacéuticas.

De acuerdo con lo que publicó Bloomberg, AstraZeneca comenzó sus contactos con Gilead hace un mes, aunque la agencia no especificó ningún tipo de cifra o de detalles de la posible operación.

La estadounidense, agregó la información, habría discutido la idea internamente pero, todavía, no habría llegado a tomar decisión alguna al respecto sobre los pasos a seguir.

La farmacéutica británica, la más importante del Reino Unido, está valorada en más de 110.000 millones de libras (124.000 millones de euros), cuenta con un plantel de más de 61.000 empleados y opera en más de 100 países. Actualmente, al igual que Gilead, está inmersa en la carrera por desarrollar una vacuna contra el Covid-19.

Por su parte, Gilead, que tiene sede en California, vio cómo su valor bursátil se multiplicó, a raíz de la pandemia global que se desencadenó este año, hasta alcanzar los u$s 96.000 millones (85.000 millones de euros).

Uno de los principales culpables es el remdesivir, un medicamento para tratar el ébola, que desarrolló la empresa y que se abrió camino como uno de los posibles tratamientos para combatir el coronavirus. El viernes, de hecho, recibió la aprobación de los Estados Unidos para su uso con pacientes contagiados con el Covid-19.

Según calculó Bloomberg, la suma de los dos grupos alcanzaría un valor récord de u$s 232.000 millones, tomando como referencia las valoraciones de cierre de las empresas el viernes. Superaría a Merck & Co. y a Pfizer, cuyas capitalizaciones son de u$s 207.000 millones y u$s 200.000 millones, respectivamente.

Según las fuentes citadas por Bloomberg, Gilead no está interesada en una venta o una fusión con otra gran farmacéutica, optando, en un sentido contrario, por centrar su estrategia en otro tipo de asociaciones y pequeñas compras. El medio no pudo contactar con ningún portavoz de esta farmacéutica, mientras que, desde AstraZeneca, aseguraron que, en la empresa, no comentan ni "rumores ni especulaciones".