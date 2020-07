Prevén que solo 6% de las empresas pagará aumentos de sueldo en el segundo semestre

Con la incertidumbre actual sobre lo que sucederá con la actualización paritaria pos pandemia y expectantes al desarrollo de la economía, el 48% de las empresas todavía no definió si otorgará el incremento previsto en el segundo semestre, según un relevamiento realizado por la consultora Mercer en el marco de la quinta Encuesta Spot Covid-19 realizada entre el 25 al 30 de junio a 275 compañías.

Las perspectivas para el 52% restante son incluso peores: el 23% de las firmas encuestadas espera mantener sin cambios el presupuesto, un 10% lo modificará a la baja, un 6% al alza, un 9% postergará en los próximos meses y, por último, un 4% no otorgará el incremento previsto.

Ivana Thornton, directora de Career de Mercer, remarcó el alto nivel de incertidumbre en el mercado y expresó: "Casi la mitad de las empresas dan muestra que todavía no han definido si se otorgará o no el incremento de la segunda mitad del año".

Y sumó: "Esto dependerá en gran medida de cómo evolucione la economía y su impacto en los negocios y la inflación. Frente a esto, podremos ver compañías que no lo otorgan, otras que lo hacen pero en meses posteriores o con % menores a los previstos originalmente". En principio, el aumento de precios estimado para este año oscila entre el 42% y 45,4 por ciento.

Otro elemento que está en proceso de discusión interna dentro de las compañías es el bono recompensa por el desempeño laboral durante el 2020. Un 14% de las empresas modificó las metas o las políticas vigentes para reflejar el nuevo contexto y un 36% todavía no definió si tomará o no medidas en este aspecto. No obstante, el 50% del mercado encuestado manifestó no tener por el momento intenciones de modificar las políticas ni las metas vigentes, indicó Mercer.

Dificultades del mercado laboral

El escenario laboral para la post pandemia en la Argentina no es alentador y, sin impacto directo de la emergencia sanitaria, el primer trimestre del año arrojó el peor dato de desempleo desde 2006, ubicándose en el 10,4%.

Consultadas sobre posibles contrataciones o desvinculaciones, el 60 por ciento manifestó no tener previstas modificaciones sobre la dotación actual, mientras que el 22% ha suspendido las nuevas contrataciones planificadas originalmente para este año.

El 11% del universo restante, por su parte, reducirá personal con posterioridad a la vigencia del Decreto 329/2020, que dispuso la prohibición de despidos, y un 4% suspenderá personal. En tanto, sólo el 3% incrementará su dotación.

Aguinaldo

Por último, el estudio reveló que el pago del medio aguinaldo no tuvo, en su mayoría, retrasos en su pago sobre las 274 firmas consultadas: el 88% abonó en tiempo y forma. En tanto, el 12% de empresas que tomó medidas, pero el 76% pagó antes del mes de junio, mientras que un 24% está evaluando pagarlo en dos o tres cuotas, adelantar el aguinaldo de diciembre o lo pagó siguiendo el decreto de empleados públicos.