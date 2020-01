Por primera vez, Tesla vale más que Ford y GM juntas

Por primera vez, el valor bursátil de Tesla eclipsó los valores combinados de General Motors (GM) y Ford. La acción del fabricante de coches eléctricos de Silicon Valley subió alrededor del 4%, alcanzó su máximo histórico.

Así la compañía elevó su capitalización bursátil a u$s 88.000 millones. El número es u$s 2000 millones mayor que los valores bursátiles respectivos de GM y Ford de u$s 49.000 millones y u$s 37.000 millones, combinados.

Impulsado por un sorprendente beneficio del tercer trimestre, el avance en una nueva fábrica en China y entregas de coches mejores de lo esperado en el cuarto trimestre, las acciones de Tesla casi se han duplicado en los últimos tres meses.

El progreso realizado por el CEO de Tesla, Elon Musk, desafió a los vendedores en corto y a otros comerciantes que esperaban que el fabricante de automóviles fuera superado por las empresas de automóviles de larga trayectoria.

La carrera alcista de la acción marca la confianza de los inversores en el crecimiento futuro de Musk y su compañía. La empresa supera en capitalización bursátil a automotrices tradicionales, incluso cuando sus negocios son mucho más grandes que los de Tesla. GM y Ford entregaron cada uno más de 2 millones de vehículos en los Estados Unidos el año pasado, en comparación con las entregas de Tesla en todo el mundo de 367.500 vehículos.

Aunque el reciente progreso de Tesla animó a sus seguidores, muchos analistas e inversores siguen siendo pesimistas acerca de la capacidad de la compañía para obtener beneficios y flujo de caja de forma constante. La compañía falló repetidamente en sus objetivos en los últimos años.

Esta semana Tesla comenzó a entregar el Model 3 de coches eléctricos construidos en su fábrica de Shanghái, poco menos de un año desde que comenzó a trabajar en la planta de u$s 2000 millones.